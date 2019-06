3

Invasión metal en el Dabadaba

El sonido metal, en sus diferentes estilos, invadirán el sábado 15 la sala egiatarra del Dabadaba con un macroconcierto de seis grupos en el que dominará la escena local pero también tendrá un grupo sueco. Velocidad y contundencia guitarrera, en definitiva, lo que exhibirán las bandas hernaniarras Meltdown y Beneath the Surface, los vitorianos Fears Away, los donostiarras Hyedra, los vizcaínos de Urduliz Holy Txala y los suecos Awake the Dreamer.