El centro cultural Larratxo acoge el Zombie Jaialdia Viernes, 16 noviembre 2018, 06:57

El centro cultural Larratxo acoge hoy y mañana la séptima edición del Zombie Jaialdia, que reunirá a nueve grupos. El cartel de la primera jornada lo encabezan los canadienses Beyond Creation, «una de las referencias mundiales del death metal técnico-progresivo» que jamás había actuado en Euskal Herria. En una onda estilística similar también está previsto el concierto de los franceses Garod, que llevan 20 años en activo, y los de los estadounidenses Entheos y los canadienses Brought By Pain. Mañana los protagonistas serán Tygers of Pang Tang, que cumplen cuatro décadas siendo «una de las mayores leyendas del heavy metal inglés»; Lionsoul, un grupo de heavy power metal italiano con casi 10 años a sus espaldas; los catalanes Daeria, que regresan a los escenarios tras una larga ausencia; The Hellectric Devilz, que traerán de Baiona su mezcla de thrash, punk, heavy y rock, y los vizcaínos Kauce, que conmemorarán 10 años de rock metalero. Las entradas sueltas para cada jornada cuestan 18 euros en venta anticipada y 23 en taquilla.