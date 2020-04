Celebrando el jazz

El misterio de Rossini

música

¿Jubilado a los 37 años? Parece muy pronto incluso en 1829, cuando Rossini estrenó 'Guillermo Tell' y no volvió a componer una ópera más. Es cierto que hizo algunas obras menores y que nunca se desvinculó del todo de la música porque se dedicó a tareas de gestión, pero la ópera, que es el gran capítulo de su catálogo, se cierra ahí. No se sabe si esa retirada fue por hartazgo, porque había ganado suficiente dinero o porque su delicada salud (que no le impidió vivir casi 40 años más) así lo aconsejaba. En sus óperas, sublima el 'bel canto' y escribe arias tan difíciles que fue preciso esperar a grandes avances en la técnica vocal para que su música luciera en todo su esplendor. Con todo, lo más célebre son sus oberturas.C.C.

