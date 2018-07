Caroline Rose presenta en Dabadaba 'Loner', su disco de confirmación La cantante neoyorquina, que ayer actuó en el FIB de Benicassim, juega con el pop-punk-surf J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 20 julio 2018, 07:03

La cantante neoyorquina Caroline Rose aterrizará esta noche en la sala donostiarra Dabadaba para presentar 'Loner' (2018), el disco de su confirmación. Tras debutar con 'I Will Not Be Afraid' (2014), la artista ha entregado un álbum que, según su propia descripción, «está tan inspirado por Justin Timberlake y Britney Spears como por el punk de finales de los 70».

Ciertamente, 'Loner' suena más potente que su predecesor y, en opinión de los responsables de la sala donostiarra, está lleno de «canciones de pop-punk-surf sarcásticas y llenas de personalidad que arremeten contra el sistema a la vez que te ponen a bailar».

Entre los temas que aborda en su segundo trabajo figuran la obsesión con el dinero, un amante infiel, el embarazo accidental de un amigo, la muerte o la misoginia, que centra el último single 'Bikini', cuyo paródico vídeo ha dirigido ella misma.

Rose, que ayer actuó en el FIB Festival de Benicassim y mañana lo hará en el Barranco Festival de Fitero (Navarra), comenzará hacia las 22.00 horas su actuación, la única en sala en todo el Estado. La entrada cuesta 10/13 euros.

Tras el concierto d e Rose y a partir de medianoche 'Stop heteros' con 'Soy Una Pringada & Sansex' a los mandos de la música.