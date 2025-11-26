Temporada de esquí: Las fechas de apertura de las estaciones de Formigal Candanchú o Luz Ardiden El Grupo Aramón abrirá este sábado Formigal y las demás estaciones aragonesas harán lo propio en el puente de la Constitución. Las estaciones francesas más cercanas darán el pistolezado de salida entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre

Imagen de archivo de dos esquiadores en la zona de Anayet, con la vista de la Puntta Escarra, en la estación de Formigal.

Beatriz Campuzano San Sebastián Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

La temporada de esquí 2025-2026 está a punto de comenzar. Ya hay quien cuenta los días para volver a apretarse las botas y subirse en los telesillas. Después de las intensas nevadas de las últimas semanas, aunque la nieve ha dado un empujón a las expectativas, no todas las estaciones pueden abrir todas sus puertas este fin de semana. Solo Formigal y Luz Ardiden podrán recibir a esos ansiosos esquiadores mientras que Cerler, Panticosa y Candanchú, entre otras, deberán esperar.

En Formigal, el espesor acumulado alcanza ya 40 centímetros a partir de la cota 1.800, lo que permite garantizar una primera jornada con niveles suficientes para la práctica deportiva. De ahí que el grupo Aramón haya confirmado que su apertura se llevará a cabo este sábado, dos semanas antes que la temporada precedente. El precio del forfait para este fin de semana en la estación del Valle de Tena será de 19 euros. El precio ascenderá de cara a la semana que viene y el mes de diciembre y oscilará entre los 50 y 60 euros en función del día. Además, la jornada de apertura contará además con el 'Opening' de Marchica, que tendrá como invitado al artista electrolatino Juan Magán.

En el resto de las estaciones del Grupo Aramón (Cerler, Javalambre, Panticosa y Valdelinares), los equipos siguen trabajando intensamente con los sistemas de innivación para poder abrir el 6 de diciembre, dependiendo de la evolución meteorológica de los próximos días.

Astún y Candanchú

El dominio esquiable de Astún-Candanchú se prepara para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2025-2026. A pesar de las intensas nevadas recibidas en los últimos días, todavía desde la dirección no se ha facilitado una fecha de apertura oficial.

Francia

En Francia, las estaciones de los Pirineos también se preparan para abrir sus puertas. Entre este sábado y el próximo 20 de diciembre, se pondrán en marcha estaciones como La Pierre Saint-Martin, Gourette, Artouste, La Mongie, Barèges, Pic du Midi, así como los espacios nórdicos de Issarbe, Braca e Iraty. La primera estación francesa cercana a Gipuzkoa será Luz Ardiden, que abrirá el 29 de noviembre con sesenta kilómetros de pistas. A partir del 6 de diciembre, será el turno de Gourette, Cauterets, Mongie, Barèges, La Pierre Saint-Martin y Pic du Midi.

Pirineo catalán

En el pirineo catalán, si las condiciones acompañan, Baqueira Beret apunta a este sábado como jornada inaugural. Con 40 pistas que sumarán 54 km de trazados repartidas entre las áreas de Baqueira, Beret y Bonaigua será uno de los inicios más tempranos. El último fue en 2019-2020 cuando las nevadas de hasta 90 cm permitieron abrir la casi totalidad de la estación el último fin de semana de noviembre.

Masella ha sido la primera estación en inaugurar la temporada. Lo ha hecho este miércoles. También se espera que La Molina abra estos días, pero por ahora no hay una comunicación oficial. Las otras estaciones catalanas de Port Ainé, Vall de Núria, Espot, Boí Taüll y Vallter han anunciado su fecha de apertura para el 4 de diciembre, justo a las puertas del puente de la Constitución.

Andorra

Grandvalira, Pal-Arinsal y Ordino-Arcalís han fijado el 5 de diciembre de 2025 como fecha prevista para inaugurar la campaña, siempre que las condiciones lo permitan. Es previsible que la temporada se alargue hasta el 6 de abril de 2026.