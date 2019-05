Los californianos The Molochs presentan su tercer disco en la Sala Dabadaba J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 2 mayo 2019, 07:14

The Molochs, uno de los grupos que mejor recupera el sonido garaje-rock «con toda la esencia de los años 60», presentará hoy en el Dabadaba 'Flowers In The Spring' (2017), su tercer disco. El concierto de los californianos comenzará a las 21.00 horas y las entradas cuestan 10 euros en venta anticipada y 13 en taquilla.

Según recuerdan desde la sala de Egia, el primer disco de los estadounidenses, 'Forgetter Blues' (2013), tenía un estilo «más íntimo y relajado». Después llegó 'America's Velvet Glory' (2017), «más variado» y tras el que vinieron las primeras giras europeas y el reconocimiento internacional por parte de la crítica.

En 'Flowers In The Spring', Lucas Fitzsimons, Nick Havelu y Ryan Foster «sorprenden menos con su sonido pero consolidan su estilo», con rotundas canciones pop que ellos definen como «claras, inmediatas y directas».