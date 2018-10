'La caja de los juguetes', un cuento musical para niños en Donostia Planes El espectáculo tendrá lugar el próximo 20 de octubre en la sala de cámara del Kursaal, con entradas que oscilan entre los 3 y los 7 euros AINHOA IGLESIAS Martes, 2 octubre 2018, 11:51

«Un cuento musical lleno de ternura y humor, con música de Claude Debussy». Es lo que promete el espectáculo 'La caja de los juguetes' que el próximo sábado 20 de octubre recala en la sala de cámara del Kursaal en sesión única, a las 18 horas.

En castellano y dirigido a un público a partir de 3 años, la obra que produce la compañía 'Etcétera' en colaboración con la Junta de Andalucía conjuga teatro, música en directo, efectos audiovisuales, títeres y, por supuesto, juguetes, para ofrecer una versión contemporánea de 'La boîte à joujoux', aunque también bebe de otras partituras de Debussy como 'The children's corner' y 'The little negro'.

Según destacan los organizadores, «el montaje reivindica la importancia del juego y se posiciona en temas de igualdad de géneros». Las entradas cuestan 7 euros, 3 para los menores de 12 años.