Los Brazos despliegan su amplio abanico de estilos entre el rock y el blues J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 28 septiembre 2018, 06:54

El power trio bilbaíno Los Brazos desplegará mañana en el Dabadaba su amplio abanico estilístico que oscila entre el rock y el blues, pasando por géneros como el rockabilly, el soul y el country. El nombre del grupo proviene del tejano Río de los Brazos de Dios, mencionado en la canción 'Broke Down on The Brazos', de Gov't Mule.

Fundada en 2011 por Guillermo 'William' Gutiérrez (voz y guitarra), Alberto Chamorro 'Koki' (batería) y José Miguel Gándara 'Txemi' (bajo), la banda surgió en el café La Zona que regenteaba el primero de los tres. Allí tocaban juntos todos los jueves hasta que decidieron tomárselo más en serio y publicar su álbum de debut, 'Delay, 10 Classic Tracks' (2012), un tributo a sus influencias de rock y blues clásico que les permitió tocar en festivales de blues y empezar rodar sin parar por el Estado e incluso hacer una pequeña incursión por EEUU.

El concierto Cartel Los Brazos. Lugar Dabadaba. Día y hora Mañana (21.00).

Su reválida, 'Welcome to Los Brazos' (2013), incluyó nueve temas originales que fueron bien recibidos por medios nacionales y extranjeros. Para el siguiente trabajo, GAS (2015), firmaron por el sello Rock Estatal Records, que nunca hasta entonces había contratado a una banda que cantara en inglés.

Sus últimos trabajos son 'Live' (2018), disco grabado en directo, y el single 'Magic', una canción con videoclip que persigue recaudar fondos para el estudio del Cáncer del Desarrollo, que afecta a niños y jóvenes en edad de crecimiento. La banda propone así una original forma de recaudar fondos, no sólo mediante las ventas de la canción, sino por la mera escucha a través de 'streaming', así como por la aparición en medios de comunicación.