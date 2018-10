Los Bengala, 'Sudor' y ritmos extremos en el Dabadaba Los Bengala. / DV La sala de Egia ha organizado para hoy y mañana conciertos de Pedro Ladroga, The Tibbs, Meltdown y Bellako, ente otros J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 19 octubre 2018, 06:54

Los Bengala inauguran un intenso fin de semana en el Dabadaba, que hoy y mañana acogerá dobletes e incluso tripletes en los que no faltarán el rock and roll, el trap, el soul ni los ritmos extremos.

Rock básico y fiesta urbana

Su fórmula no puede ser más básica y rudimentaria: dúo de guitarra y batería que también ponen sus voces al servicio de una excitante una mezcla de rock and roll, punk y garaje. Hace dos años Los Bengalas ya sorprendieron con su propuesta en el festival Glad Is The Day, y ahora vuelven para actuar en el Dabadaba (21.00 horas, 10/15 euros).

Hacia las 2.00 horas, en una función aparte (11/15 euros, entrada gratis hasta la 1.00), el Dabadaba acogerá 'Sudor', una fiesta de ritmos urbanos en la que sobresale el directo de Pedro Ladroga. Según recuerdan desde la sala, el sevillano experimenta «con las nuevas formas del hip hop y el R&B, siempre apostando por la rítmica lenta del trap primigenio y el rap de Atlanta, con influencias de géneros más abiertos y etéreos como el vaporwave o los primeros sonidos del sello Tri Angle». En el cartel de la 'gaupasa' también figura el productor y anti-DJ bilbaíno Mark Luva, cuyo último trabajo, 'Deabru', mezcla elementos de death metal y reggaeton con su paleta sonora post-industrial. Y el tercero en discordia será Bungalovv, proyecto del argentino Pablo Betas, que mezcla elementos de las nuevas tendencias de la electrónica de club, el reggaeton y la sonoridad industrial con sonidos y ritmos del medio oriente, elementos de la cultura africana y mixturas con ramas latinoamericanas.

Soul funk y ritmos extremos

Kutxa Kultur Kluba de Tabakalera acogerá mañana un concierto promovido por el Dabadaba con los holandeses The Tibbs (20.00 horas, 10/15 euros), «discípulos del northern soul y 'connaisseurs' de los fundamentos del funk».

Ya en la sala Dabadaba (19.30 horas, 8/10 euros) tendrá lugar You Are The Reason II, segunda edición de un minifestival que reúne a «lo mejor de la escena core estatal y local». Por un lado, los catalanes We Exist Even Dead aparecen anunciados como «una de las mayores promesas dentro del metal» tras su debut, 'Eventide'. Por otro, los hernaniarras Meltdown presentarán el metalcore contenido en 'From This Day To The Grave', su primer trabajo largo tras varios EPs, mientras que Corrosive exhibirá su condición de referente del hardcore en Euskal Herria. Además, la noche contará con el aliciente de descubrir, casi en primicia, los temas de 'Demonios', el nuevo álbum de los catalanes Bellako, «probablemente la banda de hardcore metal más grande del panorama estatal».

La tercera cita del sábado auspiciada por el garito de Egia reunirá a Henry Saiz, Javier Ho y Anartz en las 'DBDB Club Nights' (entrada gratis antes de las 1.00 horas y después, 11/15 euros con consumición).