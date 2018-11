Los belgas It It Anita recalan hoy en el Dabadaba con su noise-rock y su post-punk J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 10:01

La Sala Dabadaba recibirá esta noche a los belgas It It Anita, cuyo estilo noise-rock remite a los años 90, aunque también poseen un toque personal y una onda cercana al post-punk. Según apuntan ellos mismos en su perfil de Facebook, lo suyo es «música ruidosa y enérgica» asociada con «detalles sutiles y emociones profundas».

«Piensa en un híbrido dinámico de Fugazi, Metz, At The Drive In, Mogwai y Sonic Youth», aseguran, al tiempo que el garito de Egia añade otras referencias como Cocaine Piss o Shellac.

Desde que publicaron su primer disco hace cuatro años, It It Anita han ido ganando reconocimiento y han tocado en escenarios de todo el mundo. En Donostia presentarán su reciente 'The Lux' (2018) un día antes de telonear mañana a Toundra en La Riviera de Madrid. El Dabadaba abrirá hoy sus puertas a las 20.30 horas y media hora después comenzará un concierto cuyas entradas cuestan siete euros en venta anticipada y diez en taquilla.