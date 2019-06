The Beach Boys, Little Steven y Suzanne Vega, leyendas en Sondika The Beach Boys, en una imagen promocional. / DV Festival BBK Music Legends Ben Harper, Kitty, Daisy & Lewis y Anje Duhalde son otros de los músicos que actuarán este fin de semana J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 14 junio 2019, 09:37

El Centro Ola BBK de Sondika acogerá este fin de semana una nueva edición del BBK Music Legends Fest, que en anteriores ocasiones ha contado con nombres como Jethro Tull, Graham Nash, Steve Winwood, Van Morrison, Jeff Beck y John Cale, entre otros. En esta ocasión, las leyendas invitadas serán artistas de la talla de The Beach Boys, Suzanne Vega, Ben Harper y Little Steven.

Hoy viernes

Dos años después de la irregular actuación del californiano Brian Wilson en el Bilbao BBK Live Festival, esta vez será la banda que él fundó hace casi 60 años la que visitará tierras vascas. Ante la ausencia del principal cerebro creativo de The Beach Boys (23.30 horas), serán los también miembros originales Mike Love y Bruce Johnston quienes lideren el repaso de los éxitos de la inmortal formación, que según apuntan los organizadores, realiza una media de 150 espectáculos al año y continúa creando y actuando con la misma imaginación y estilo de sus inicios.

Hoy, viernes, también será protagonista la estadounidense Suzanne Vega (20.15), que además de presentar 'Tales From The Realm of the Queen of Pentacles' (2014), no olvidará grandes éxitos como 'Luka'. La leyenda local de esta edición será Anje Duhalde (18.45), cuya hoja de servicios como pionero del rock vasco abarca ya los 40 años. El de Iparralde compartirá jornada con el neoyorquino Paul Collins (21.45), otro clásico que sigue publicando maravillosas entregas de brillante power pop. Los encargados de abrir fuego serán los bilbaínos Amann & The Wayward Sons (17.30), una banda de rock de raíz americana formada por Pablo Amann.

Mañana sábado

Al día siguiente habrá dos estadounidenses como cabezas de cartel: Little Steven (21.15), insigne miembro de la E Street Band de Bruce Springsteen, y Ben Harper (23.30), que se mueve como pez en el agua entre estilos como el rock, el folk, el blues y el soul. El primero actuará al frente de su propia banda, The Disciples Of Soul, y el segundo junto a sus Innocent Criminals, en lo que seguro que serán dos actuaciones plenas de energía.

Antes que ellos actuarán los hermanos londinesnes Kitty, Daisy & Lewis (19.35), compositores y multiinstrumentistas en cuya coctelera caben rockabilly, R&B, soul, blues, ska, country y rock 'n' roll. También pasarán por el Centro Ola Watermelon Slim (18.15), archipremiada leyenda del blues que algunos equiparan a B.B. King y Buddy Guy, y Mississippi Queen & The Wet Dogs (17.00), banda de soul radicada en Bilbao.

Las entradas sueltas para las dos jornadas cuestan 55 euros más gastos, pero existe la posibilidad de comprar un abono para ambos días al precio de 95 euros más gastos.