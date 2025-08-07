Bajada de Edurne y Celedón Txiki, cucaña y conciertos en la agenda de verano para este jueves 7 de agosto
Vitoria-Gasteiz, junto con Aia, Berastegi, Getaria y Zarautz celebran sus fiestas
Jueves, 7 de agosto 2025
Aia
-
El Día de San Donato llega con una programación festiva que comprende un taller de estampación de plantas a las 11.30 y festival de bertsos a las 22.30. También habrá campeonato de mus y de baile suelto a las 15.30 y 17.
Berastegi
-
Continúan los Salontzos con un Día del Niño en el que habrá hinchables y juegos en la escuela de 10.30 a 13.30 y de 15.30 a 17.30, además de tiro al plato o elektrotxaranga.
Donostia-Aiete
-
En el centro cultural a las 11 habrá sesión de cine infantil con la proyección de 'Atlantis: el imperio perdido'.
Eibar
-
Unzaga se convertirá en un gran cine al aire libre a las 22 con la proyección en euskera de 'Rio'. Antes, a las 18.30, se realizará la primera visita guiada gratuita por el patrimonio industrial de la ciudad, con salida desde la parroquia de San Andrés.
Getaria
-
Los Salbatoreak marchan a buen ritmo. Hoy saldrá a las 17 la Tamborrada Infantil y a las 19, los cabezudos y gigantes. Al mediodía se servirá bonito a la parrilla con degustación de sidra y cerveza.
Tolosa
-
En 3 taberna a las 18.30 se podrá ver el espectáculo Egin Torino Patchanka.
Zarautz
-
A las 17 en el puerto habrá cucaña y juegos acuáticos, mientras que Santa Klara acoge a las 19 el espectáculo de circo familiar 'Loratzen'.
Álava
Vitoria-Gasteiz
-
A las 12 será la bajada de Edurne y Celedón Txiki desde la plaza de la Virgen Blanca.
Francia
Hendaia
-
Gran oportunidad para descubrir los herri kirolak en familia a partir de las 10.30.
