Zarautz tendrá este jueves cucaña en el puerto. Lorentxo

Bajada de Edurne y Celedón Txiki, cucaña y conciertos en la agenda de verano para este jueves 7 de agosto

Vitoria-Gasteiz, junto con Aia, Berastegi, Getaria y Zarautz celebran sus fiestas

DV

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:29

Aia

  • El Día de San Donato llega con una programación festiva que comprende un taller de estampación de plantas a las 11.30 y festival de bertsos a las 22.30. También habrá campeonato de mus y de baile suelto a las 15.30 y 17.

Berastegi

  • Continúan los Salontzos con un Día del Niño en el que habrá hinchables y juegos en la escuela de 10.30 a 13.30 y de 15.30 a 17.30, además de tiro al plato o elektrotxaranga.

Donostia-Aiete

  • En el centro cultural a las 11 habrá sesión de cine infantil con la proyección de 'Atlantis: el imperio perdido'.

Eibar

  • Unzaga se convertirá en un gran cine al aire libre a las 22 con la proyección en euskera de 'Rio'. Antes, a las 18.30, se realizará la primera visita guiada gratuita por el patrimonio industrial de la ciudad, con salida desde la parroquia de San Andrés.

Getaria

  • Los Salbatoreak marchan a buen ritmo. Hoy saldrá a las 17 la Tamborrada Infantil y a las 19, los cabezudos y gigantes. Al mediodía se servirá bonito a la parrilla con degustación de sidra y cerveza.

Tolosa

  • En 3 taberna a las 18.30 se podrá ver el espectáculo Egin Torino Patchanka.

Zarautz

  • A las 17 en el puerto habrá cucaña y juegos acuáticos, mientras que Santa Klara acoge a las 19 el espectáculo de circo familiar 'Loratzen'.

Álava

Vitoria-Gasteiz

  • A las 12 será la bajada de Edurne y Celedón Txiki desde la plaza de la Virgen Blanca.

Francia

Hendaia

  • Gran oportunidad para descubrir los herri kirolak en familia a partir de las 10.30.

