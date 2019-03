De aventura siguiendo las pistas Una nueva oportunidad para disfrutar en familia de la naturaleza. / GMF El parque Ametzagaina de Donostia será escenario este domingo de una prueba de orientación para grandes y pequeños ELISA BELAUNTZARAN Sábado, 23 marzo 2019, 13:34

El parque, bosque y las ruinas de Ametzagaina de Donostia serán escenario este domingo de la tercera prueba de la IV Liga GOT de orientación popular de Gipuzkoa 2018-2019. Una prueba que en grupo, pareja o individualmente permitirá a grandes y pequeños demostrar sus dotes de orientación con la ayuda de una brújula, disfrutando de la naturaleza. La recepción estará ubicada en la entrada Este del parque Ametzagaina (junto al C.C. Garbera) y a partir de ahí los participantes deberán seguir las coordenadas, las pistas y demás señales que les permitan lograr su objetivo en el menor tiempo posible.

Una nueva propuesta de la Federación de Montaña de Gipuzkoa y GOT, Gipuzkoako orientazio taldea, que se organiza «con el fin de que los escolares practiquen la orientación en el monte y que cada cual pueda demostrar su destreza con la brújula». Los objetivos de esta actividad, según los organizadores, «son conocerse y convivir escolares de diferentes centros, practicando la afición que les une, conocer la orientación deportiva, disfrutar practicándola y encontrar las balizas en el monte».

Destacan además que la prueba se desarrolla en uno de los mayores parques de Donostia en el inicio de esta primavera tan soleada. «En el parque de Ametzagaina hay tanto zonas boscosas como ajardinadas; restos de fortificaciones carlistas, y espacios de juego al aire libre; regatas y estanques; todo en torno a una gran colina que domina sobre los barrios de Txomin, Intxaurrondo y Alza». El mapa de Ametzagaina lo hizo Raúl Santiesteban Martínez en 2012 siguiendo la normativa IOF de cartografía. Ha sido revisado en ocasiones posteriores, la última entre los meses de febrero y marzo de 2019 por Óscar Marañón. Se trata de un mapa de orientación urbana idóneo para iniciarse en la orientación dada su ubicación y la red de caminos disponible, pero que también será exigente para los más profesionales.

Desde GOT destacan que «esta prueba de orientación consiste en realizar un recorrido marcado en el mapa mediante el picado de las balizas indicadas. Cada participante dispondrá de un mapa y de una tarjeta de control, en la que picar las balizas correspondientes, facilitados por el organizador. Un ejemplo de mapa habitual en este tipo de carreras».

Una vez salga el participante, «deberá buscar con ayuda del mapa la primera baliza y una vez localizada, picar con la pinza que dispone la baliza en la casilla correspondiente de su tarjeta de control. (Cada baliza tiene un picado diferente con el que poder comprobar luego si es correcto o no)». Las balizas tienen una señalización y el participante debe realizar el recorrido en el orden indicado en el mapa y una vez lo termine, pasará por meta (donde estará la ultima baliza) para entregar su tarjeta de control.

Los miembros de GOT, el grupo de orientación de Gipuzkoa, participan activamente en la organización de la prueba de mañana en Donostia. «GOT es el primer club de Gipuzkoa creado para la práctica y la difusión del deporte de orientación», explican desde este grupo de orientación. «Su nacimiento ha sido en 2014, pero se podría decir que sus raíces se remontan a 2003, en el club IMOS (Irungo Mendizaleak Orientazio Saila). Desde entonces (IMOS), hasta ahora (GOT) participa, organiza y difunde el deporte de orientación». Los objetivos de GOT son «practicar el deporte de orientación a nivel aficionado y/o competición, además de dar a conocer el deporte de orientación mediante diferentes actividades en Gipuzkoa y/o cercanías».

Desde el club recuerdan que Gipuzkoa cuenta con tres circuitos permanentes para practicar este deporte. Uno de ellos es el circuito permanente de Listorreta de Errenteria. El Ayuntamiento de Errenteria ha desarrollado cuatro itinerarios de orientación en el Parque de Listorreta, a partir de la realización de una herramienta denominada mapa de orientación.

El lugar elegido para realizar actividades de orientación inicial es el área recreativa de Listorreta, ya que son muchas las personas que lo visitan. Por ello, el Ayuntamiento de Errenteria ha realizado un mapa de orientación de un área en torno a 1 km. a escala 1:5.000. Realizado el mapa, se han diseñado cuatro itinerarios de orientación del área de Listorreta de diferentes longitudes y dificultades (el primero de 1,4 kms. y una hora de duración, el segundo de 2,4 kms. y 1,5 horas, el tercero de 3,2 kms. y dos horas y el último de 4,7 kms. de 3 horas de duración).

Zegama también cuenta con un circuito permanente. La propuesta es perfecta para conocer esta bonita localidad del Goierri y sus alrededores. Se puede solicitar el mapa en el parketxe de Andue-tza, y escoger el recorrido que mejor se adapte a las aptitudes de cada uno.

La tercera propuesta de Gipuzkoa se encuentra en el Parque Natural de Pagoeta, donde se puede disfrutar de un precioso entorno natural y de su jardín botánico. El circuito permanente de orientación de Iturraran cuenta con tres recorridos con diferentes características y exigencia.

Tanto GOT como la federación de montaña de Gipuzkoa recuerdan que en esta nueva cita deportiva en plena naturaleza «el respeto con el entorno que nos rodea es una norma prioridad de nuestro deporte y así lo recuerdan a grandes y pequeños en esta nueva cita deportiva al aire libre».

Diferentes opciones

Para mañana se han preparado varios recorridos con diferentes características. Uno 'Rojo' con una longitud de 4,88 kms. y un desnivel de 136 m. desnivel en los que los participantes contarán con 17 balizas. Otro recorrido, el 'Naranja' contará con una extensión de 3,86 kms. y un desnivel de 62 m. y 13 balizas. La tercera propuesta, 'Amarillo' contará con un recorrido de 2,37 kms. y 42 metros de desnivel en el que deberán localizar 8 balizas.

En cada propuesta pueden inscribirse este domingo antes del inicio de la prueba que comenzará a las 9.15 horas. Deberán abonar 3 euros por participante individual y 5 euros por participación en familia. La inscripción da derecho a: 1 mapa por participante individual o familiar, avituallamiento, diploma y una camiseta de la marca Negua eXtreme Sportwear en la individual Rojo (universitario), Naranja o Amarillo; en grupo en la Amarillo, Naranja o Rojo y escolar individual o grupo en el recorrido Amarillo.

Los organizadores de la prueba de orientación han anunciado que las salidas se darán de forma escalonada, cada minuto entre las 10.00 y las 12.00 horas de la mañana. El recorrido se cerrará a las 14.00 horas. El lugar de recepción y salida será el parking más próximo al Centro Comercial de Garbera. La recepción de la prueba se ubicará en la entrada de este del parque de Ametzagaina, junto a Garbera. Recomiendan llevar ropa adecuada para pasear y cómo no, llevar la brújula. Si no se dispone, la organización prestará brújulas hasta finalizar las pruebas.

Los organizadores de la prueba invitan a utilizar el transporte público para acceder a la zona de partida. Además, destacan que habrá una camiseta como regalo para escolar que participe en la prueba.