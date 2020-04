Arte en movimiento

La belleza plástica del videojuego queda patente en la secuela de 'Ori and the Blind Forest', lanzada hace unas semanas para Xbox One y compatibles. Enmarcada en el género 'Metroidvania', esta aventura de plataformas, rompecabezas y combate demanda explorar unos laberínticos escenarios al tiempo que logramos las habilidades necesarias para interconectarlos. Todo ello bajo un apartado visual que apetece contemplar, al compás de una banda sonora orquestada y de una narrativa emocionante como pocas. Se trata de un título exigente, ideal para poner a prueba nuestra destreza a los mandos.

Dice mucho el que sus responsables, el equipo austríaco Moon Studios, se hayan consagrado con tan solo dos títulos a sus espaldas. 'Ori and the Will of the Wisps' está disponible tanto individualmente como adscrito a Xbox Game Pass, que ofrece un centenar de juegos por una cuota mensual.