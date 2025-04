Amor en la Revolución

La historia de cómo 'El doctor Zhivago' llegó en 1957 a una editorial italiana que la difundió por el mundo (en la URSS no se publicó hasta 1988) es en sí otra novela. Pero no cabe decir que más apasionante que la real, porque la de Yuri Zhivago, médico y poeta, lo tiene todo. Hay amor, revolución, traiciones, ideales sacrificados, personajes complejos, profesionales de la lucha por el poder y arribistas de todo pelo. Y paisajes infinitos y sentimientos que van más allá de la muerte. El libro fue un empujón definitivo para un Nobel que Pasternak no pudo ir a recoger por las amenazas recibidas.