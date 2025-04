Mi adolescencia subido a una tabla de 'skater'

OSKAR BELATEGUI Jueves, 2 de abril 2020, 08:10 Comenta Compartir

Jonah Hill, protagonista de 'Supersalidos' y 'El lobo de Wall Street', debutó como director el año pasado con una cinta que no es autobiográfica, pero que se inspira en su adolescencia subido a un skate en las calles de Los Ángeles. 'En los 90' desprende autenticidad y frescura. Solamente con las imágenes intercaladas en los títulos de crédito ya nos conquista. Un chaval de trece años se pelea con su hermano mayor, que le advierte de que no entre en su cuarto. Lógicamente, el pequeño Stevie (Sunny Suljic, actor y skater que tenía once años en el rodaje) no le hace caso y penetra en lo que para él es el paraíso soñado. Admira las gorras de béisbol del hermano, sus camisetas, sus cintas y compact discs, sus revistas de música... En la era pre-internet, el conocimiento se heredaba de los hermanos mayores.

Su nueva familia, su ritual de paso hacia la madurez, lo experimentará en compañía de un grupo de skaters. Stevie se matará a costaladas para aprender a patinar y conocerá el vértigo de lo prohibido junto a estos otros hijos de familias desestructuradas. Desafiará a la autoridad, se introducirá en las drogas, perderá la virginidad y se sentirá libre sobre su tabla.

Nada chirría en las escenas del grupo de chavales. Ni su vocabulario, ni la ropa que llevan ni la música que se escucha en una banda sonora apabullante que repasa la década: Wu Tang-Clan, Nirvana, Eminem, Snoop Dogg, Morrissey... No hay nostalgia en la mirada de Hill hacia un tiempo que no se dulcifica ni complacencia en su retrato de Los Ángeles. 'En los 90' no cuenta nada que no hayamos visto en otras películas, pero lo hace con melancolía, sinceridad y oficio.

Disponible en: Movistar Plus.