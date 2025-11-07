Las series que se estrenan este fin de semana Dos producciones españolas, 'Yakarta' y 'Camino a Arcadia', destacan entre las novedades que llegan a los catálogos de 'streaming'

Javier Cámara protagoniza esta semana uno de los estrenos más destacados: 'Yakarta'. La serie aterriza en Movistar Plus+. Además, otra producción española se encuentra entre las novedades más esperadas. Se trata de 'Camino a Arcadia', y cuenta con William Levy y Paula Echevarría encabezando su reparto.

Además, el creador de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', Vince Gilligan, regresa con la parábola distópica 'Pluribus', que ve la luz en Apple TV+. Por otro lado, Prime Video intentará cubrir el vacío que dejó 'El verano en que me enamoré' con el estreno de la segunda temporada del fenómeno romántico 'Maxton Hall'.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Jueves, 6 de noviembre Movistar Plus+ 'Yakarta'

Una de las novedades más interesantes de la semana es la producción española 'Yakarta'. Javier Cámara protagoniza la serie creada por Diego San José que sigue a un exjugador olímpico de bádminton caído en desgracia que cree encontrar la solución a todos su problemas en un polideportivo en Fuenlabrada. Su salvación se llama Mar, tiene 15 años y es una jugadora de bádminton que tiene tantos problemas como él.

Junto a Javier Cámara comparte protagonismo Carla Quílez, ganadora de la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por su papel en 'La Maternal'. Completan el reparto principal David Lorente, Pilar Gómez, Marina Guerola y Anna Alarcón.

2 Jueves, 6 de noviembre Netflix 'Muerte por un rayo'

Los fans de las series históricas disfrutarán con el estreno de 'Muerte por un rayo'. Michael Shannon y Matthew Macfadyen son los protagonistas de este título producido por David Benioff y D.B. Weiss ('Juego de tronos').

A lo largo de 4 capítulos se narra la increíble historia de la vida y muerte del presidente estadounidense James Garfield y su admirador Charles Guiteau, quien lo terminó asesinando.

3 Jueves, 6 de noviembre AMC+ 'The Kollective'

Desde los Países Bajos llega esta serie de los creadores de 'Gomorra'. Inspirada en el trabajo del colectivo de periodismo de investigación Bellingcat, la ficción combina el thriller político con la acción geopolítica para explorar los límites del periodismo y el precio de sacar la verdad a la luz.

4 Jueves, 6 de noviembre Cosmo 'Death Valley'

El estreno más visto de la BBC en los últimos cinco años aterriza en Cosmo esta semana. Esta británica mezcla humor absurdo y 'cozy crime'.

La vida de John Chapel (Timothy Spall), un actor retirado famoso por haber interpretado a un célebre detective televisivo, da un giro inesperado cuando la detective Janie Mallowan (Gwyneth Keyworth), una ambiciosa investigadora fan de su serie, lo arrastra a colaborar en una investigación de un asesinato real.

5 Jueves, 6 de noviembre Warner TV 'FBI' (temporada 8)

Una de las series más vistas de la televisión estadounidense estrena su octava temporada en Warner TV. Este drama sigue las operaciones de una unidad de élite de la Oficina Federal de Investigación que trabaja en Nueva York y se especializa en crímenes de gran escala, desde terrorismo hasta crimen organizado.

6 Jueves, 6 de noviembre Netflix 'El show de Vince Staples' (temporada 2)

El actor y rapero Vince Staples, famosillo y medio rico, se interpreta a él mismo en esta serie sobre los desafíos y sorpresas que enfrenta en Long Beach, California, su ciudad natal.

La producción estrena su segunda temporada en Netflix.

7 Viernes, 7 de noviembre Apple TV+ 'Pluribus'

El creador de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', Vince Gilligan, regresa con una parábola distópica ambientada en Albuquerque, donde la gente es forzadamente feliz. Pero hay una pieza que no encaja. Carol, interpretada por la aclamada Rhea Seehorn, es la persona más miserable de la Tierra. Esta inmunidad a la felicidad colectiva la convierte, paradójicamente, en la última esperanza para salvar la auténtica naturaleza humana.

8 Viernes, 7 de noviembre Amazon Prime Video 'Maxton Hall' (temporada 2)

La segunda temporada del fenómeno romántico 'Maxton Hall' aterriza en Prime Video para cubrir el vacío que dejó 'El verano en que me enamoré'. La serie alemana regresa con nuevos episodios dispuesta a consolidarse como el nuevo fenómeno juvenil de la plataforma. Ruby y James vuelven a enfrentarse a su historia imposible (ella, una estudiante brillante de orígenes humildes; él, el heredero de una fortuna británica), con nuevos secretos, giros románticos y el inevitable tira y afloja.

9 Viernes, 7 de noviembre Netflix 'Tú siempre estuviste ahí'

Este drama coreano plantea la realidad asfixiante de la violencia doméstica. Dos mujeres maltratadas contemplan el asesinato como única escapatoria, pero una visita inesperada amenaza con arruinar su plan y destrozarles la vida.

10 Lunes, 10 de noviembre SkyShowtime 'Camino a la Arcadia'

Otro de los estrenos esperados de la semana es el protagonizado por William Levy y Paula Echevarría. La historia sigue a Pablo, un hombre que lo tiene todo: una vida tranquila, una comunidad unida y un hijo al que adora. Como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria, es conocido por su amabilidad y su actitud tranquila en la apacible ciudad de Arcadia. Pero nadie conoce la verdad sobre su oscuro y peligroso pasado. Tras vivir al límite en México, escapó de su violenta vida para proteger a su hijo Bruno.

Convertirse en padre lo cambió todo para él, pero huir de su antigua vida tuvo un coste. Su mujer, a la que dejó atrás, nunca le ha perdonado. Ahora ella ha vuelto, dispuesta a destrozar el mundo que él ha construido. Mientras resurgen viejos secretos y hierve la tensión, Pablo se ve obligado a enfrentarse a su pasado. ¿Podrá proteger a su hijo y aferrarse al paraíso que creó, o destruirá su vida anterior todo lo que ama?

11 Lunes, 10 de noviembre Movistar Plus+ 'Los Forsyte'

Este drama británico ambientado en la Inglaterra del siglo XIX adapta unas novelas de John Galsworthy. En el Londres de 1880, los Forsyte son unaadinerada familia aparentemente unida pero, en realidad, los celos y las envidias los corroen. La competencia entre Jolyon y James, hermanos de sangre, pero con caracteres muy diferentes, se transmite a sus hijos varones que pugnan por el control de la empresa familiar de inversiones. Para uno, solo prima la ganancia; para el otro, es imperdonable perder la humanidad.

12 Lunes, 10 de noviembre Skyshowtime 'Where the Sun Always Shines'

La serie sueca 'Where the Sun Always Shines', grabada en las islas Baleares, llega esta semana a Skyshowtime. Esta comedia negra se centra en una pareja de éxito que construyó un gran supermercado y lo vende por una cifra récord para vivir una vida de lujo en Mallorca junto a sus hijos. Listos para vivir en unas vacaciones eternas, sus vidas dan un giro inesperado durante la fiesta del 50 cumpleaños de él, que lleva a su hermano y su esposa a mudarse a la soleada isla. Allí se desatará el caos.

13 Lunes, 10 de noviembre Star Channel '911: Nashville'

La serie sobre los cuerpos especiales de bomberos y médicos se traslada a Nashville con Chris O'Donnell como un apagafuegos veterano.

14 Miércoles, 12 de noviembre Apple TV+ 'Palm Royale'

En la segunda temporada de 'Palm Royale', Maxine se convierte en una paria social tras una escandalosa crisis pública. Tendrá que recurrir a sus profundas intuición y astucia para demostrar de una vez por todas no solo que este es su lugar, sino que podría tener lo que hace falta para manejar el cotarro. En el camino descubrirá verdades no contadas y finalmente comprenderá sobre qué está construida realmente Palm Beach: secretos, mentiras y algún que otro delito.