Megan Stalter da vida a Jessica, la protagonista de la serie, disponible en Netflix. Ana Blumenkron

'Sin medida': la Lena Dunham feliz

Pese a que esta comedia romántica de Netflix se hace a veces cuesta arriba, la creadora de 'Girls' no ha perdido el tino para escribir diálogos chispeantes y tomarle el pulso a la época en la que vive

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:12

Para Marguerite Duras, la escritura nace de la insatisfacción, de la carencia. Desde ese mismo lugar nació 'Girls', desde la frustración permanente de alguien que ... no consigue lo que quiere y que, cuando lo consigue, tampoco le satisface. Lena Dunham, entonces, era una mujer joven, rabiosa, confusa, narcisista y autoindulgente que exponía su vida, su cuerpo y su vulnerabilidad sin pudor, con un naturalismo crudo. Ahora, ocho años después del final de la serie, Lena Dunham es feliz. O algo parecido. Y se nota.

