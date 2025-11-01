Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eduard Fernández encarna a Santiago Carrillo y Álvaro Morte es Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante'.

Los capítulos necesarios

Crítica de televisión ·

Movistar ha guardado para final de año dos de sus series más potentes, que van a estar seguro entre lo mejor del año: un thriller político de Alberto Rodríguez y un drama estremecedor de la mano de Diego San José

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Movistar ha guardado para final de año dos de sus series más potentes, que van a estar seguro entre lo mejor del año: un thriller ... político de Alberto Rodríguez y un drama estremecedor de la mano de Diego San José. 'Anatomía de un instante' está basada en la novela de Cercas y pretende ser la ficción definitiva sobre la Transición. 'Yakarta' analiza el modo en que los traumas de la niñez repercuten en nuestras vidas. La primera se presentó en el festival de San Sebastián. La segunda, en la Seminci de Valladolid. Porque desde hace tiempo no hay certamen cinematográfico que se precie que no incluya series en su programación

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  4. 4 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  5. 5 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  6. 6 El parque de atracciones que se convierte en mercado navideño y al que llegar con vuelo directo desde Euskadi
  7. 7 Copa del Rey: cuándo es el sorteo y posibles rivales de la Real
  8. 8 Xabier Irigoien, biólogo marino: «Los mejillones podrían volver a salvar a la humanidad»
  9. 9 El euskera que Ibai Llanos no entiende: «Le has metido guipuzcoano y de Donostia»
  10. 10 Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los capítulos necesarios

Los capítulos necesarios