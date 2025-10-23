'Atomic': vuelve el peligro nuclear

Borja Crespo Jueves, 23 de octubre 2025, 18:45 Comenta Compartir

¿Qué sería de la ficción sin la familia como motivación a la hora de plantear conflictos? Los guionistas perezosos, que haberlos haylos -y no les falta trabajo-, se quedarían sin inspiración. Si secuestran o agreden a algún mimbro del clan, ya tenemos una premisa para la venganza. Si la familia es disfuncional, la comedia está servida. El cine de terror actual se apoya insistentemente en la maternidad – o paternidad- a la hora de plantear relatos oscuros. Las posibilidades literarias que aportan los lazos de sangre son múltiples. 'Atomic', serie de intriga y acción disponible en el menú de SkyShowtime, una plataforma que funciona a las mil maravillas y cuida al máximo su calidad –pero se habla poco de ella-, está protagonizada por dos sujetos, aparentemente antagónicos, que se ven obligados a unir fuerzas para salir airosos de un enredo monumental. Socios a su pesar, mientras uno quiere salvar el pellejo de su novia, moneda de cambio a la hora de solucionar un asunto de narcotráfico, la otra mitad del dúo dinámico quiere recuperar a su hijo en cautiverio. Dos hombres y cien posibles destinos. El escenario de la aventura lo complica todo: Oriente Medio.

El desierto de Libia es el decorado de una serie británica que luce de lujo, mejor que la media de producciones de acción que se estrenan en las salas de cine. Estrenada a capítulo por semana, con un total de cinco entregas, 'Atomic' pisa en terreno resbaladizo al mover a sus roles principales en países en eterno conflicto, con guerras y terrorismo de por medio. La política está presente de puntillas, quitándole hierro al asunto en pos del espectáculo, aunque se abren algunas vías para la reflexión. Los protagonistas son un traficante de sustancias sospechosas y un yihadista, bastante cargado de secretos que establecen una alianza inesperada cuando ambos desvelan, huyendo de varias facciones interesadas en el botín que transportan, un tremebundo misterio: las dos bolsas que les acompañan, objeto de deseo de criminales y organizaciones gubernamentales, no son drogas. Se trata de uranio enriquecido, una bomba nuclear en dos piezas que puede arrasar con todo. Los nervios se extienden por los despachos de las agencias internacionales y la oportunidad de negocio es indiscutible tras el llamativo descubrimiento.

Recorriendo Oriente Medio

Beirut, Casablanca o Marrakesh, camino de Siria, acogen una historia alocada por momentos, donde los giros se suceden, casi siempre por casualidad. Si se acepta, como espectador, esta regla del juego, cómo los protagonistas se libran de morir varias veces en el último momento, la narración fluye con ritmo y engancha. Alfie Allen, rostro de Theon Greyjoy en 'Juego de tronos', encarna con nervio al narcotraficante desvergonzado, metido en un gran lío, mientras Shazad Latif ('Agente oculto') se pone en la piel de Mohammed, un tipo al que los demonios internos le corroen el alma. Su mujer murió en un bombardeo, pero quizás no todo esté perdido. Es el más bestia de la pareja de colegas a la fuerza, decididos a cumplir al alimón con sus respectivas misiones. Samira Wiley ('El cuento de la criada'), Brian Gleeson ('Hermanas hasta la muerte'), Avital Lvova ('El problema de los 3 cuerpos'), Stuart Martin ('Los Medici, señores de Florencia') y Charlie Murphy ('Happy Valley') completan el apartado artístico.

'Atomic' carga el peso en sus protagonistas, dos personajes inestables psicológicamente que dan pie a la sorpresa en situaciones de peligro. La labor actoral es reseñable y las secuencias de acción no faltan. Un título interesante en su género, que quizás pase algo desapercibido ante la avalancha de estrenos que copan los menús de las plataformas de entretenimiento bajo demanda.

