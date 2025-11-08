Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
David Lorente. R. C.

Un gran año de actores

Crítica de televisión ·

Tienen una trayectoria de largo recorrido y, de repente, brillan en un proyecto concreto y van encadenando unos cuantos más hasta que el espectador comprueba el potencial que tienen

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Este va a ser el año de David Lorente. O por lo menos, un gran año para David Lorente, que desde que se destapó con ' ... No me gusta conducir' (tenía un carrerón detrás vinculado al teatro sobre todo) no ha dejado de protagonizar títulos interesantes en televisión. Ahora se han estrenado algunos, como 'El centro', 'Yakarta' o 'Anatomía de un instante'. Pasa de interpretar a una especie de teniente Colombo a encarnar a Tejero con una eficacia brutal. Sucede a menudo. Actores con una trayectoria de largo recorrido que, de repente, brillan en un proyecto concreto y van encadenando unos cuantos más hasta que el espectador comprueba el potencial que tienen. Es como si se descubriesen al mundo después de años a la sombra de otras estrellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    San Sebastián retira 13 placas franquistas de viviendas privadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un gran año de actores

Un gran año de actores