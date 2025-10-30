Sitges 2025: dramas, sangre y algo de terror

Borja Crespo Jueves, 30 de octubre 2025, 12:05 Comenta Compartir

Superada la edición 58 del Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya, más conocido como Sitges, siempre viene bien repasar algunas producciones vistas en uno de los eventos más importantes del mundo dedicado al cine de género. Centrarse en obras adscritas al fantástico y el terror permite poder degustar un abanico de películas, y alguna serie en primicia, de variado pelaje, hasta el punto de que se hacen de rogar las sesiones que siembran el pánico en el patio de butacas. Hay muchos títulos de interés, pero este año, en base a una sensación extendida, el drama, muchas veces sin toque alguno de fantasía -y nada de horror-, se ha llevado el gato al agua, salvo contadas excepciones como el film ganador del máximo galardón de este año, 'La hermanastra fea', la enésima revisitación del popular cuento de 'La Cenicienta', esta vez con agradecidos toques sangrientos que refuerzan la conocida moraleja. Una opción ya disponible en la cartelera comercial para el deleite de cinéfagos acomodados. La cinta no rompe esquemas y puede saber a poco, a pesar del premio. Es habitual que el jurado soberano tire por la calle del medio cuando hay varias obras con posibilidades de ganar la votación pero ninguna arrasa. Los proyectos que no dejan indiferente, experimentales, originales o diferentes, suelen salir perdiendo en estos casos, cuando las fobias de lo miembros del comité ganan terreno a las filias. El tribunal tiene que ponerse de acuerdo y, a nada que haya alguien que odia un determinado proyecto, puede quedarse en un limbo.

'La hermanastra fea' no es la única película vista en Sitges que ya está rulando por el circuito de exhibición presencial. 'Good Boy', uno de los pelotazos virales de los últimos meses, aguanta todavía en alguna multisala, pero no cumplió con las expectativas. La idea es atractiva, de ahí que alimentase el hype: una historia sobrenatural vista con los ojos de un perro. Una premisa llamativa, que dio de qué hablar en las redes sociales antes de su esperado estreno, pero el truco no aguanta el metraje habitual de un filme al uso. Cansa el peculiar punto de partida, aunque no deja de ser un título interesante, rodado con más ganas que medios. El peludo protagonista, un can entre fantasmas, se gana fácilmente el beneplácito del público, algo que no consigue rematar el protagonista de 'La vida de Chuck', interpretado por Tom Hiddleston, uno de tantos dramas digeridos con cierta dificultad en el festival catalán. Excesivamente azucarada, la nueva película del funcionario Mike Flanagan, vigente en la cartelera actual, está basada en un relato de Stephen King, un dato que no garantiza su grado de encanto, ya que se antoja indigesta por extensa y meliflua. Dividida en tres segmentos, con el orden cronológico invertido, empieza de más a menos, con un primer fragmento encomiable que da paso a un tedio in crescendo difícil de elogiar. No gustó a los seguidores del cine de género, aunque las críticas entre la prensa no especializada son buenas -luce una puntuación desorbitada en internet-. Otra elección ya presente en las salas de cine desde este fin de semana es la segunda entrega de 'Black Phone', una pieza que, en su momento, fue toda una sorpresa, de ahí que tenga una continuación para explotar el fenómeno en la taquilla .

'Decorado' y 'Gaua'

'Black Phone 2' nos devuelve a Scott Derrickson tras la cámara, uno de los cineastas de terror más sugestivos del momento si hablamos de cine mainstream. Ethan Hawke vuelve a ponerse en la piel del macabro villano tras una demoniaca máscara que ya es icónica, desde el momento en que ya tiene su muñeco funko. Inferior a su película predecesora, cumple con su cometido de asustar al público incauto y siembra cierta inquietud en la sala oscura. También ya está en distribución convencional, aunque con pocas copias y horarios extraños, la nueva versión del mito de 'Frankenstein' que firma Guillermo del Toro, un esteta que vuelve a recrearse en el aspecto visual para profundizar en uno de sus temas favoritos: el monstruo. Se trata de una producción de Netflix que se podrá ver en la plataforma en apenas unos días, el 7 de noviembre. Gustó mucho 'Decorado', y el que esto escribe se atreve a recomendarla a rabiar. La nueva propuesta animada del dibujante y cineasta 'Alberto Vázquez' se estrena este fin de semana en los cines. El salto cualitativo en la estética y el movimiento, respecto a la igualmente recomendable 'Unicorn Wars', es más que notable.

'Decorado' parte del cortometraje homónimo del propio Vázquez. Propone una distopía habitada por animales antropomórficos que demuestran cómo Disneyland esconde bajo sus cimientos un montón de cadáveres. Fondo y forma chocan en pos de un espectáculo hipnótico. Ver esta historia inusual en pantalla grande es lo suyo, al igual que 'Gaua', la última apuesta de Paul Urkijo Alijo después del pelotazo de 'Irati'. Varios relatos inspirados por el folclore vasco confirman el talento visual del director vasco. La embrujada cinta abrirá la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián el 31 de octubre, en pleno Halloween. En Sitges pudo verse también la última propuesta de Eduardo Casanova, cuya voz personal va tomando cuerpo con una serie original y sorprendente, 'Silencio', de la que hablamos AQUÍ. Con apenas tres capítulos, llama poderosamente la atención. Ojalá tenga continuación.

Entre los títulos vistos en Sitges que todavía no han visitado las salas de manera inmediata tenemos 'Together', una pegajosa relación de pareja que puede sorprender especialmente a los no iniciados en un género rico en matices que da pie a productos tan diferentes como la decepcionante 'Death of a Unicorn', con Jenna Ortega, o 'Exit 8', un escape room en toda regla, basado en un videojuego, que atrapa al espectador con los mínimos elementos del lenguaje cinematográfico pero pierde la magia cuando se mete en camisa de once varas: los problemas de la paternidad asolan el fantástico reciente. 'Dracula: A Love Tale', de Luc Besson, retoma el mito del rey chupasangres, ofreciendo diversión siempre y cuando no nos tomemos en serio el crisol de referencias. 'La virgen de la Tosquera', basada en los textos de la genial Mariana Enriquez, se queda corta, al igual que 'Alpha', lo nuevo de Julia Ducornau, que inauguró el evento sin pena ni gloria. La sombra de 'Crudo' y 'Titane' es alargada. No arrebató al personal, aunque cumple con su función y lo que promete, 'Vieja loca', realizada a mayor gloria de una Carmen Maura desatada. Funcionaron a las mil maravillas 'Primate' y 'The Furious', sangre y mamporros a un ritmo adrenalítico. Quizás lo más aplaudido del certamen. La primera, con un chimpacé cargándose gente como si no hubiera un mañana, cerrará la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

Los zombis no faltaron en Sitges, en su habitual marcha por las calles de la localidad catalana y en la gran pantalla, con ejemplos discretos como 'We Bury the Dead'. Ojo a la española 'Luger', una de las sorpresas del festival, con una clara inspiración «tarantiniana» que funciona a las mil maravillas, con personajes entrañables que se ven metidos en un enredo sanguinolento del cual es difícil salir. Ojalá no tarde en llegar a las salas. 'Balearic' desconcertó a la audiencia del Auditori, centro neurálgico del magno acontecimiento cinematográfico. Ion de Sosa se queda con el público con otra de sus apuestas radicales que despierta odios y pasiones. Cine de sensaciones, libre y descarado, del que gusta pero, a ciencia cierta, no sabes por qué. ¡Bulk', lo nuevo del inefable Ben Wheatley, patinó al revelarse como una de las propuestas más extrañas de una programación que alojó largometrajes de interés y delirios como 'Deathstalker' o el 'Dracula' de Radu Jude. El remake de 'El hombre menguante', de Jan Kounen, no volvió loco al personal, a pesar de su buen empaque. Poco riesgo, al igual que la evidente 'Eye for an Eye', más vista que el tebeo. 'Honey Bunch', por contra, propone un relato más llevadero, con estética setentera y algunos detalles inesperados. Merecen un apunte 'Night Patrol', 'New Group' y 'Redux Redux', a las cuales es mejor acercarse sin leerse la sinopsis, al igual que lo nuevo del siempre interesante Park Chan-Wook: 'No Other Choice'. Fin de fiesta. El año que viene más, siempre más.