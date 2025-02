Un prodigioso Chalamet en un canto de amor a la música de Dylan

Oskar Belategui Bilbao Viernes, 28 de febrero 2025, 07:26 Comenta Compartir

Las ocho nominaciones al Oscar y los 110 millones de dólares amasados en todo el mundo convierten en un acontecimiento el estreno este 28 de febrero de 'A Complete Unknown', que toma su nombre de un verso de 'Like a Rolling Stone'. James Mangold, un excelente narrador de historias con títulos tan dispares en su filmografía como 'Cop Land', 'En la cuerda floja', 'Le Mans' 66' e 'Indiana Jones y el dial del destino', recupera un periodo muy concreto de la vida de Bob Dylan, de 1961 a 1965, con el propósito de humanizar al mito y homenajear una piedra angular del folk y el rock contemporáneos.

La voz de Woody Guthrie sobre el logotipo de la Fox ya advierte de que vamos a asistir a una lección de amor a la música a lo largo de dos horas y veinte embriagadoras. Un joven Dylan de 19 años cruza el puente sobre el Hudson y se dirige al West Village. La recreación de la época es deslumbrante. Aquel 'completo desconocido' busca a Guthrie, enfermo en el hospital, para cantarle un tema que compuso en su honor. Otro cantautor mítico, Pete Seeger, encarnado por Edward Norton, le acoge en su casa e introduce en la bohemia y los escenarios del circuito folk.

Cuatro años después llegará la electrificación del autor de 'Blowind in the Wind', que irritó a los puristas y supuso un paso de gigante en la música popular. Hasta que cante 'The Times They Are A-Changin' ante el público en Newport tendrá tiempo de consumar un triángulo amoroso con Joan Baez (Monica Barbero) y Suze Rotolo (Elle Faning), esta última inmortalizada abrazada a Dylan en la portada del álbum 'The Freewhelin'. ¿Lo de Timothée Chalamet, también nominado al Oscar? Prodigioso, porque no imita a Dylan, sino que es el bardo de Minnesota, cuyas canciones Mangold respeta enteras.

