Jim Jarmusch gana el León de Oro en una Venecia con Gaza en la retina La película 'The voice of Hind Rajab', sobre una niña asesinada por el ejército israelí, se alzó con el Gran Premio del Jurado, aunque era la favorita de la crítica

El director Jim Jarmusch recibe el León de Oro por su película 'Father Mother Sister Brother' de manos del presidente de la bienal Pietrangelo Buttafuoco.

Doménico Chiappe Madrid Sábado, 6 de septiembre 2025 | Actualizado 07/09/2025 00:06h. Comenta Compartir

En una edición muy competida del Festival Internacional de Cine de Venecia, la película ganadora del León de Oro este sábado fue 'Father Mother Sister Brother' de Jim Jarmusch, el cineasta independiente de culto que contó con Cate Blanchett y Tom Waits, mientras que el Gran Premio del Jurado, presidido por Alexander Payne, fue para la sobrecogedora 'The voice of Hind Rajab', dirigida por Kaouther Ben Hania, que tuvo 24 minutos de ovación en su estreno, al narrar la historia de una niña dentro de un coche bombardeado por las fuerzas de Israel sobre Palestina. Su súplica por vivir con sus familiares muertos a su lado y su agonía, hasta que otro ataque militar acabó con ella, cuando la Media Luna Roja iba en su ayuda.

«La voz de Hind es la voz de Gaza que pide ayuda», dijo la directora, sobre este «genocidio» que sucede con «total impunidad». Esta edición ha tenido un fuerte componente político, con la invasión israelí de Gaza de fondo y la película que quedó segunda a juicio del jurado era la favorita de los críticos.

Entre las otras producciones que se disputaban el máximo reconocimiento del festival cinematográfico estaban las de reconocidos directores como 'No other choice' del surcoreano Park Chan-wook, 'The testament of Ann Lee', de Mona Fastvold o 'Bugonia' de Yorgos Lanthimos. Sin embargo, el resultado no sorprendió. Jarmusch fabrica cintas magníficas desde hace 45 años y no es un desconocido del festival italiano: ya había ganado el gran premio en 2005 con 'Flores rotas' y antes la Palma de Oro con 'Café y cigarrillos'. El Premio Especial del Jurado fue para 'Below the Clouds', de Gianfranco Rosi.

Recuerdos a Herzog y Kim Novak

Por su parte, el León de Plata a Mejor Dirección fue para Benny Safdie por 'The smashing machine' y las copas Volpi a Mejor Actriz fue para Xin Zhilei por 'The sun rises on us all' y al Mejor Actor para Toni Servillo por 'La grazia'. Además, el Mejor Guion se lo llevaron Valérie Donzelli y Gilles Marchand por 'At work' y el Premio Marcello Mastroianni a Mejor Actriz o Actor Joven recayó en Luna Wedler por 'Silent friend'.

Ampliar Kaouther Ben Hania recibe el León de Plata. Reuters

El León de Oro Honorífico, que rinde homenaje a la carrera de artistas, fue para el director Werner Herzog y la actriz Kim Novak, y el premio Queer Lion, que se otorga a la mejor película con temática LGBTQ+ fue para 'En el camino' de David Pablos, que narra la vida del colectivo gay que se dedica al transporte en camiones en México.

Palmarés de la 82 edición de la Mostra de Venecia León de Oro: 'Father Mother Sister Brother' de Jim Jarmusch.

León de Plata (Gran Premio del Jurado): 'The Voice of Hind Rajab' de Kaouther Ben Hania.

León de Plata a Mejor Dirección: Benny Safdie por 'The Smashing Machine'.

Premio Especial del Jurado: 'Below the Clouds' de Gianfranco Rosi.

Copa Volpi a Mejor Actriz: Xin Zhilei por 'The Sun Rises On Us All'.

Copa Volpi a Mejor Actor: Toni Servillo por 'La Grazia'.

Mejor Guion: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por 'At Work (À pied d'œuvre)'.

Premio Marcello Mastroianni a Mejor Actriz o Actor Joven: Luna Wedler por 'Silent Friend'.