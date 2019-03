Aula de nutrición, un nuevo concepto de comedor escolar que sustituye al tradicional La educación nutricional en los colegios no solo se encuentra en las aulas, sino también en los comedores S.F. Domingo, 3 marzo 2019, 08:34

La nutrición de los más pequeños es uno de los asuntos que más preocupa a los padres. Todos queremos que nuestros hijos, además de estar bien alimentados, adquieran hábitos saludables que les acompañen a lo largo de su vida. En esto consiste el aula de salud, un nuevo formato de comedor escolar que pone en práctica los conocimientos que los niños aprenden durante las clases, fomentando una alimentación rica, sana y sostenible. Brains International Schools ha sido uno de los primeros grupos educativos en incorporar esta tendencia en sus comedores escolares.

«Partiendo de concepto de que la educación nutricional en los colegios no solo se encuentra en las aulas, sino también en los comedores, el comedor se convierte en el eje central en la educación nutricional de los más pequeños. No solo proponiendo a los alumnos opciones saludables y nuevos alimentos, sino también a través de otro tipo de acciones educativas como talleres para padres y niños o show cookings», comenta Beatriz de Diego, nutricionista de Brains International Schools. «Un niño que come de forma equilibrada, será un adulto que comerá de forma saludable», añade la nutricionista.

Los alimentos saludables como el brócoli, las acelgas o el pescado son alimentos muy recomendados por los especialistas, pero que no conquistan el exigente paladar de los más pequeños. Una de las labores de estos nuevos comedores es educar a través de la práctica que una alimentación sana y nutritiva no está reñida con recetas y platos llenos de sabor. No obstante, mediante el aula de nutrición no solo se intenta ofrecer a los niños platos ricos, sino que se intenta hacerles partícipes de una experiencia que les permita acercarse de lleno a un fenómeno cultural como es la gastronomía.

«Hay muchas maneras de comer frutas, algas, legumbres y cereales de una manera canalla, divertida y sabrosa», señala Juan Manuel Calero, chef manager de Brains International School La Moraleja, que también ha trabajado como Junior Sous Chef de Only You Hotels y como jefe de cocina de El Txoko de Martín Berasategui. «Los más pequeños también pueden disfrutar de la alta cocina y de las tendencias gastronómicas. De esta forma, también se educa al paladar de los niños, presentándoles nuevos alimentos saludables para que los conozcan y los prueben», señala el chef del colegio Brains International Schools La Moraleja.

¿Qué tipos de alimentos se incluyen?

Los menús de los alumnos se han desarrollado bajo los principios de la dieta mediterránea, incluyendo menús caseros y con ingredientes de primera calidad:

100% aceite de oliva Pescados Premium como el salmón o la merluza Productos frescos, de temporada y de proximidad como las algas gallegas Productos ecológicos como la soja texturizada, las legumbres, arroces y pastas Nuevos cereales como la cebada o el trigo sarraceno Inclusión de superalimentos como la quinoa Uso de especias y hierbas frescas para potenciar los sabores y reducir la ingesta de sal Inclusión de recetas internacionales para desarrollar el paladar de los niños Inclusión de menú vegetariano rico en ingredientes como el miso, seitan, el aceite de sésamo y el tofu ecológico.

«Se apuesta por alimentos ecológicos, superalimentos y por vigilar el contenido en sal y azúcar de los menús, así como el uso de productos ecológicos, alimentos como la quinoa o la espelta, la soja; todo ello dentro de un marco de internacionalización de las recetas para desarrollar el paladar y la cultura gastronómica de los niños», señala la nutricionista del colegio.