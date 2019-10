Zapatero, a tus zapatos

Dice el prior del Valle de los Caídos que no va a permitir la exhumación de Franco. Que hay muchas personas que respetan y veneran al dictador. También había muchas personas que veneraban a Hitler, y supongo que aun habrá. ¿Y? Lo único que quiere decir eso, -a mi entender- es que tanto la maldad, como la locura, pueden llegar a ser colectivas. Nada más que eso. La Iglesia, los sacerdotes, no debieran meterse en política. Sería buena idea que se posicionaran del lado del que sufre, no del que hace sufrir.