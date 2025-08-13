Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Vox y las trampas sobre el discurso del islam en España

Los musulmanes forman parte del paisaje nacional desde los años 90. La novedad es instrumentalizar la convivencia para ascender electoralmente

Zakariae Cheddadi

Doctor en Sociología de las migraciones por la UPV/ EHU

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

En los últimos meses asistimos a un protagonismo inusual del islam en el debate político español. Vox, de forma inteligente, ha conseguido colar el tema ... de la integración del islam como una cuestión de Estado, instigando, así, al miedo y al temor entre los españoles. Esta politización no forma parte del azar, más bien es una estrategia política calculada. Consciente de la sociología política de otros países europeos, Vox sabe que puede ganar músculo electoral con este tema. Por eso lo utiliza. Sin embargo, conviene hacer una lectura crítica sobre este discurso cada vez más presente en la sociedad. Es cierto que existe una preocupación en torno a la inmigración y la integración social, alimentada también, por qué no decirlo, por ciertas inoperancias políticas, cuando no dejación de funciones, de nuestros legisladores. Sin embargo, también se atisba una excesiva inquietud sobre qué es el islam, cómo son los musulmanes, cómo serán sus nietos y bisnietos en una hipotética España del futuro. Existe, en efecto, una ansiedad que encuentra su eco en lo que sucede en otros países europeos con mayor tradición migratoria que España.

Espacios grises

