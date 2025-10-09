Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Marruecos, ¿el despertar de una nueva 'primavera árabe'?

Las deficiencias estructurales del país desatan las protestas de los jóvenes

Zakariae Cheddadi

Doctor en Sociología de las migraciones por la UPV/ EHU

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Año 2011. Mohamed Boazizi se prende fuego en Túnez y enciende la chispa de la 'primavera árabe'. Su eco alcanza Marruecos y da lugar al ... histórico movimiento del 20 de febrero. Año 2017. En el Rif, un vendedor ambulante, Muhcin Fikri, muere triturado en un camión de basura tras la incautación policial de su mercancía. La indignación prende otra vez y estalla el movimiento social de 'Hirak'. Ambas movilizaciones acaban siendo silenciadas, ya sea por promesas hasta ahora incumplidas o directamente por censura y encarcelamientos políticos.

