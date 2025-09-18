Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Charlie Kirk y la política en tiempos de violencia

Enfangados en la crispación y la bronca, despreciamos la política porque renuncia a aquello para lo que se creó; la gestión de lo que nos une

Zakariae Cheddadi

'Doctor en sociología por la UPV-EHU

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

La filósofa alemana Hannah Arendt, seguramente inspirada por Platón, pero también motivada por los horrores del Holocausto judío, quiso dejar a la posteridad una visión ... bella de la política. Por eso, escribió 'La promesa de la política', un brillante ensayo de filosofía política en el que reivindica otra visión de ésta como un arte que compromete a lo mejor del ser humano en el servicio de lo común. Así, la política se transforma ontológicamente en una actividad de promoción y consecución del bien común de la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  2. 2 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  3. 3 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  4. 4 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  5. 5 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  6. 6 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  9. 9 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  10. 10

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Charlie Kirk y la política en tiempos de violencia

Charlie Kirk y la política en tiempos de violencia