Red de apoyo al cuidador

Yolanda García Espadas

Oiartzun

Martes, 7 de octubre 2025, 06:35

Leo en El Diario Vasco de este domingo la carta 'Cuidar sin dejar de amar' y me gustaría responder a su autor que por mi ... experiencia profesional sé que es muy difícil cuidar 24 horas al día todos los días del año, especialmente cuando se quiere a quien se cuida. No se trata de falta de ternura, reproches, falta de paciencia ni cosas así. Se trata de tristeza por ver mal a un ser querido, de frustración por no poder hacer nada para que mejore. Y de un agotamiento físico y psicológico, porque cuidar sin descanso a una persona dependiente tiene efectos graves en el cuerpo y en la mente del cuidador, a unos niveles que no podemos imaginar. Lo que necesita ese cuidador es una red de apoyo para no caer al abismo, no que le pidamos que actúe mejor. Es fácil pensar desde fuera que les falta esto o aquello, pero no podemos ver el abismo ante el que hacen equilibrios todos los días.

