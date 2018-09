Yo estuve allí

Es cierto, no es un farol. Debo de ser uno de los pocos ciudadanos de este país que vivieron en vivo y en directo aquellos célebres Sucesos y aún pueden contarlo. A Dany el Rojo, el más famoso de los 'viejos rockeros' hay que descartarlo: no quiere hablar más del 68, se niega a hacerlo. «Ya es hora de olvidarlo», dice. Y yo me pregunto: ¿Por qué?

No soy, debo confesarlo, un sesentayochista de pura cepa: los sucesos me pillaron al otro lado de las barricadas. Pero, cosas de la vida, el 68 me caló hasta los huesos. Era joven, tenía mucha curiosidad y una tesis por hacer. Aquel era mi tema, sin duda alguna. Y ahí sigo, 50 años después, tratando de explicar al que me quiera oír lo que fueron y lo que no fueron aquellos acontecimientos que dieron la vuelta al mundo.

Todo empezó en la universidad: Nanterre primero y luego la Sorbona. La revuelta estudiantil, potente, imaginativa y bien organizada, fue la mecha que puso fuego a la pólvora; pero sin la pólvora del movimiento obrero aquello habría terminado en apenas nada. Aron escribió que los estudiantes eran una mecha pero no una fuerza. La fuerza del 68, la que dio al mayo francés un carácter único en el panorama mundial del 68, fue la unión del movimiento universitario con una larga y profunda crisis social.

Todo cambia de dimensión, de magnitud, cuando los sindicatos deciden convocar una huelga general el 17 de mayo. Este es el momento decisivo. La unión obreros-estudiantes tan cara a Sartre nunca se produjo realmente, pero las grandes centrales sindicales no podían quedarse al margen de una revuelta que llegó a adquirir una gran magnitud. A finales de mayo seis millones de obreros y empleados inician un paro indefinido que produce la práctica paralización del país y llega a poner en peligro la continuidad de la V República. De Gaulle, se supo luego, viajó a Baden-Baden para entrevistarse con el general Massu… Pero en esos momentos el presidente de la República estaba en paradero desconocido. Los sucesos tomaban una deriva desconocida, insólita. Todo parecía posible: la tentación de aprovechar el vacío de poder era muy poderosa.

La inercia de la efeméride sigue trayéndonos a la memoria aquellas imágenes, aquel susto, aquel mito. He seguido en este 50 aniversario lo publicado en España sobre el 68 y no he encontrado prácticamente ninguna mención a todo lo que acabo de contar. Lo que he visto en las exposiciones y lo que he leído en las publicaciones se refiere siempre a los imaginativos eslóganes del movimiento universitario: «la imaginación al poder», «sed realistas, pedid lo imposible», etc. Del mayo social, nada. Como si no hubiera existido. Queda el relámpago y el trueno y apenas aparece el verdadero motor de aquella tormenta.

Fue una revolución sin revolución. El 68 francés no fue revolucionario ni en sus objetivos políticos, ni es sus objetivos sociales, aunque sí que lo fuera en los medios de expresión utilizados. No aportó una ruptura política, sino una ruptura cultural. El 68 francés fue la inusitada representación de un descontento que quería cambiar las cosas sin apenas tocarlas. Puro teatro: nación de comediantes exclamó Aron. Los franceses no se levantaron en el 68 para poner fin a la explotación capitalista o para construir la sociedad sin clases, escribió Michel Crozier, sino para acabar con un estilo arcaico de relaciones humanas y de gestión. Para la gran masa de los trabajadores en lucha los motivos de las huelgas eran esencialmente reivindicativos, sociales y económicos. Hay algo que vi claro en mi tesis: si, por una hipótesis absurda, los sindicatos hubieran escuchado las sirenas izquierdistas, la mayoría de ellos no les hubieran comprendido y, menos aun, seguido.

Ni hubo revolución ni era posible que la hubiera. Mientras los rebeldes de la Sorbona levantaban banderas rojas e incluso retratos de Stalin, los insurgentes de la llamada 'primavera de Praga', en el mismo momento y a escasos kilómetros, trataban de olvidar esos signos y miraban a Occidente en busca de la libertad perdida. Los tanques rusos acabaron con esas ilusiones. En Francia todo concluye con un pacto social. Los Acuerdos de Grenelle, firmados por patronal, sindicatos y Gobierno, ponen fin a las huelgas y logran importantes conquista sociales. El sistema de relaciones laborales se moderniza. De eso se trataba. Ni el Partido Comunista ni los sindicatos intentaron en ningún momento aprovechar el vacío de poder para cambiar el sistema.

El 68 francés, no obstante, quedó anclado como un mito, como el mito de la revolución que nunca existió. El primer relato de lo que fue y significó el 68 lo construyó y lo escribió la izquierda política y social. Muy pronto entró a formar parte de las referencias mentales de toda una generación. El mito del 68 sigue valiendo hoy para explicar las cosas mas dispares: para animar a una revolución, para explicar el 15M o para achacarle el relativismo moral que, según algunos, hoy impera por doquier. Y podría servir aun, para muchas cosas más. Sigue ahí por lo que fue y por lo que no fue. Macron es el primer presidente de Francia que no vivió en persona aquellos sucesos. Ni siquiera había nacido. No es anti68 como Sarkozy, su predecesor. Su Gobierno anunció a bombo y platillo una gran celebración para «festejar» el medio siglo de aquellos sucesos. Nunca tuvo lugar. Es probable que no sepa qué hacer con el 68. Quizás tiene razón. Hay ya muchos 68 y teme que alguno de ellos le estalle en las manos. Decisión final: una exposición en el Centro Pompidou. En un museo. Han pasado 50 años, ya es historia. O tal vez no. Como dijo Faulkner, «el pasado nunca está muerto, ni siguiera es pasado».