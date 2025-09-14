Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Y qué hay de Gaza

Yemila Saleh Fraile

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:19

Existe una técnica retórica para desviar el foco en una discusión: 'whataboutism' en inglés, o lo que es lo mismo, «¿y qué hay de...?». Consiste en mencionar un hecho similar al que señala la otra parte para quitarle importancia. Una versión del clásico «y tú más». Es descorazonador comprobar cómo personas con proyección pública utilizan esta estratagema para no condenar abiertamente el genocidio en Gaza. Para ello invocan de carrerilla otras guerras, otros desastres humanitarios, a saber: Afganistán, Ucrania, Myanmar... Es sencillo averiguar si dichas calamidades realmente les preocupan. ¿Alguna vez las han citado en sus artículos o intervenciones? Y si es así, ¿las han tratado en profundidad? Recurrir a este ardid dialéctico resta hondura a su discurso, normaliza su uso y aligera el horror mediante comparaciones.

