JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

La ONU, según China

Naciones Unidas ofrece a Pekín un foro para legitimarse como superpotencia

Xulio Ríos

Asesor emérito del Observatorio de la Política China

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Cabe reconocer a esta última Asamblea General de la ONU, la del 80 aniversario, una sustancial mejora de su imagen ante la opinión pública internacional. ... Lejos de aquella percepción de un muermo institucional que parasita en los conflictos, hemos podido apreciar algo tan obvio como que la impotencia tantas veces atribuida a la organización no deviene de su estructura, comprometida con los objetivos fundacionales, sino de los intereses de las principales potencias que marcan su rumbo y operatividad. No es propiamente la ONU la que más falla. La vivacidad de esta sesión se ha traducido en la abierta manifestación de las diferentes percepciones en cuanto a las tendencias internacionales y los conflictos (como las guerras en Ucrania y Gaza), evidenciando con rotundidad la paradójica quiebra y hasta el relevo en la defensa de un orden internacional basado en reglas. Sorprendentemente, un grupo minoritario de países liderado por el presidente Trump parece haberse desentendido de la ONU mientras acusan a China de querer cambiar el orden internacional.

