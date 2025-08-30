Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Una mediación competitiva

China defiende en la resolución de conflictos un estilo muy distinto al de EE UU

Xulio Ríos

Asesor emérito del Observatorio de la Política China

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

China creó recientemente un organismo intergubernamental dedicado a la resolución de disputas internacionales mediante mediación. Ubicado en Hong Kong, pretende ser un nuevo mecanismo cooperativo, ... comprometido con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Se posiciona como una alternativa y complemento a organismos como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Permanente de Arbitraje. Desde una perspectiva geopolítica, refleja el creciente interés de China en reforzar el papel del Sur Global en procedimientos de gobernanza internacional y equilibrar estructuras que a menudo percibe como dominadas por Occidente. Su instrumentación coincide con el sorprendente auge mediador paralelo del presidente de EE UU, que alcanza al propio «extranjero próximo» de China. En efecto, en el conflicto entre Tailandia y Camboya, ocurrido recientemente, la intervención de Trump fue decisiva para el cese de las hostilidades entre ambos países, recurriendo una vez más a la amenaza del ariete arancelario. El propio primer ministro camboyano Hun Manet, sin dejar de reconocer el papel de Malasia y la Asean, anunció su intención de nominar a Trump al Nobel de la Paz. China participó en el proceso, pero el alcance de su intervención fue menor.

Una mediación competitiva