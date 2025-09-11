Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

La «imparable» China

Hay voluntad de construir un orden alternativo a través de la negociación

Xulio Ríos

Asesor Emérito del Observatorio de la Política China

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Imparable», dijo Xi Jinping para calificar el proceso de revitalización de China en medio de un frenesí diplomático y castrense destinado a transmitir al mundo ... un mensaje contundente. Si en 2008, los Juegos Olímpicos de Beijing anunciaban el «regreso» de China, estas conmemoraciones y su contexto nos anuncian que ese retorno ha sido para quedarse y que, por tanto, aspira a que, en atención a lo que representa en los más diversos órdenes, se compartan con China las decisiones que afecten al sistema internacional en su conjunto y que peleará más activamente por hacer valer sus puntos de vista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  6. 6 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  7. 7

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10

    El desgarrador testimonio de una gazatí que vive en Zarautz: «Sueño que matan a mis hijos en Gaza, solo quiero traerlos a Gipuzkoa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La «imparable» China

La «imparable» China