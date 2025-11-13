Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

China y España en el rincón de pensar

Hoy, Trump divide más a Europa que la relación con Pekín

Xulio Ríos

Asesor emérito del Observatorio de la política china

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

España y China celebran los primeros veinte años de su asociación estratégica integral. La conmemoración tiene lugar al máximo nivel, con la visita de Estado ... de los Reyes a Pekín, uno de los hitos diplomáticos de este año. Ese buen tono, en gran medida tradicional en la relación bilateral, contrasta con una división de opiniones al alza en cuanto al tipo de relación que España debe mantener con China en el futuro inmediato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  3. 3 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8

    Detenido un menor de 16 años por golpear y agredir con una navaja a un vigilante de seguridad en Donostia
  9. 9

    Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco China y España en el rincón de pensar

China y España en el rincón de pensar