Y yo para qué voy a votar

En el periódico de ayer, en una información de la sección de Economía, se indicaba que la Hacienda de Gipuzkoa exige a 500 guipuzcoanos declarar la pensión por trabajar en el extranjero. Yo soy uno de ellos. Nunca pensé que por una cantidad pequeña que cobro ahora que estoy jubilado y por cuatro años que trabajé y que el fisco francés no lo considera imponible, se me exija pagar ahora un 28% de dicha cantidad, más intereses de demora, más una penalidad por no haberlo declarado. Lo único que sé es que cuando trabajé pagué mis impuestos y lo que invertí para mi jubilación era un ahorro después de impuestos, por lo tanto estoy pagando una segunda vez el impuesto sobre el ahorro, y eso no me lo quita nadie. ¿Qué partido promete que los jubilados ya pagaron los impuestos y por tanto no deben pagarlos en la jubilación? Ninguno; para qué voy a votar...