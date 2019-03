L@s votantes de centro se han quedado huérfan@s. Ayer manifestaba el señor Tezanos, presidente del CIS, que los políticos se equivocan, en el sentido de que el debate no está en los extremos sino en el centro, que entorno el 30% no sabe a quién votar, que a los ciudadanos les preocupa el paro, las prestaciones sociales y la corrupción. A mi juicio, las opciones pueden ser una derecha reunificada donde concurren la nueva derecha de Ciudadanos, la tradicional del PP y la extrema derecha de Vox. Por otra parte, una izquierda con Podemos en descomposición y un PSOE sin definirse. Y los partidos nacionalistas haciendo la guerra por su cuenta. No deja de ser paradójico que con este panorama, sin comerlo ni beberlo, el PSOE, a poco que gestione inteligentemente bien sus cartas, se puede encontrar con el 'sorpasso' a su favor. Aglutinaría a una enorme cantidad de ciudadan@s huérfan@s, que no quieren 'salvapatrias', ni mafias, ni intrigas, ni podredumbre, ni dirigentes que predican con el mal ejemplo de los insultos, amenazas y descalificaciones. Est@s votantes huérfan@s, son los que van en busca de amparo, de soluciones a sus necesidades de estabilidad, de trabajo digno, de pensiones justas, educación, sanidad y política por y para la convivencia en paz. Ahora nos quieren imponer a la extrema derecha. No se trata de valentía sino de recuperar la ilusión y la confianza de la gente de bien mediante una opción viable que avance por el camino de la solidaridad y el entendimiento, priorizando el día a día de los trabajadores, que somos el 90%, empleados de diferentes sectores: estudiantes, profesionales de la salud, de la seguridad, técnicos e investigadores, artistas o comerciantes. Queremos saber la bondad de sus propuestas, más que los peligros de sus adversarios políticos. Somos mayorcitos para adoctrinamientos.