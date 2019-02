Las voces y los ecos

«Desdeño las romanzas de los tenores huecos, y el coro de los grillos que cantan a la luna, a distinguir me paro las voces de los ecos, y escucho, solamente, entre las voces, una». Cuando tenía 17 años me encantaba escuchar este verso cantado por Joan Manuel Serrat. Era la primera canción -'Retrato'- de aquel LP. Hace muchos años que no había vuelto a escucharla y el otro día me sorprendió en una emisora de radio. ¡Qué emoción! La fuerza poética de Antonio Machado, de cuya muerte se cumplen precisamente estos días 80 años, resuena como un aldabonazo en el actual momento y conserva intacta una vigencia que remueve muchos sentimientos. «La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María» parece que asoma en el horizonte.. O «esa España inferior que ora y bosteza, vieja y tahúr, zaragatera y triste; esa España inferior que ora y embiste, cuando se digna usar la cabeza» (del poema 'El mañana efímero'). Machado -el mismo que dijo «españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón»-, nos reconcilia con la España de la inteligencia, la que cruzó hambrienta y derrotada la frontera francesa en febrero de 1939, formó parte del exilio republicano y jamás guardó odio y resentimiento por este trágico pasado.

:: JOSEBA G. MONTES SAN SEBASTIÁN