Vocación de servicio o negocio

El ambiente político no está para bollos. Hace días en este mismo periódico me llamó la atención la frase del filósofo y filólogo sevillano Emilio Lledó (1927): «La política está, por lo general, en manos de ignorantes» (DV, el 21 de este mes). Entiendo que la política es el servicio al bien común. El que por vocación se mete en política no debe hacer trampas ni tener como objetivo ganar dinero con métodos o medios corruptos. Su principal intención debe consistir en servir eficazmente al pueblo, que le ha votado democráticamente. El buen político debe esforzarse en resolver los problemas reales de la gente mediante el ejercicio del poder que le ha sido confiado en las urnas. La política, como la medicina, como el sacerdocio, exige una auténtica vocación. De lo contrario no se ejerce debidamente. Cuando la política, con minúscula, significa abuso de poder, corrupción, nepotismo, mentiras, zancadillas, traiciones... efectivamente lo peor del ser humano sale a flote. En cambio, cuando la política, con mayúscula, quiere decir: trabajo por mejorar la ciudad, esfuerzo por el bien común, responsabilidad en la vida pública, democracia consolidada, interés por la distribución equitativa de la riqueza, protección y defensa de los derechos de los ciudadanos y estímulo y fomento de los deberes cívicos, entonces la política es la más noble de las tareas humanas y vale la pena que haya hombres y mujeres inteligentes y valientes que se dediquen a ella. Cuando la política, en vez de vocación de servicio, es un negocio, queda desprestigiada y escandaliza a los votantes, que han elegido a unos representantes que en lugar de servir al pueblo se sirven de él.

:: JOSÉ AGUSTÍN ARRIETA TOLOSA