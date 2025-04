Vivir aislado

Comenta Compartir

Cuando empezó el confinamiento me planteé unos objetivos a corto plazo: mantener la salud, aprovechar el tiempo, ayudar a mi entorno, disfrutar... Y me propuse ... algunas acciones: cumplir el decreto de estado de alarma; relajación para resistir mentalmente; mantener la forma física; contactar telemáticamente con familiares y amistades; organizar, ordenar y bricolaje del hogar; ensayar nuevas recetas; realizar cursos Mooc (cursos online masivos y abiertos); leer, oír y ver las obras deseadas pendientes, reflexionar y replantearme mi proyecto de vida para cuando pase la crisis. Transcurridas las primeras semanas, hago balance y el resultado me desmoraliza: he perdido tiempo con las redes sociales, he seguido compulsivamente las noticias, me he convertido en hipocondríaco... Y estoy angustiado por tanto drama humano. Espero que esta crisis acabe y que en el tiempo que sigamos enclaustrados pueda enmendarme y ser más eficaz.

Las cartas dirigidas a esta sección no deberán exceder de 15 líneas mecanografiadas y han de llegar a la Redacción debidamente identificadas con firma, nombre y apellidos, y número de DNI. Es imprescindible adjuntar dirección y un teléfono de contacto. La Dirección de El Diario Vasco se reserva el derecho a resumirlas y no se mantendrá correspondencia escrita, personal o telefónica sobre las mismas. Los envíos se harán bajo el encabezamiento «Cartas al Director» por cualquiera de estas vías: Por fax: 943 410 814 Por correo postal: Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián Por correo electrónico: redaccion@diariovasco.com

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión