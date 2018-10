Virus de alto riesgo Entre líneas El populismo ultra no solo es una amenaza para la derecha liberal. En Europa ha calado en el voto obrero de izquierdas ALBERTO SURIO Sábado, 20 octubre 2018, 23:13

Mientras el líder del PP, Pablo Casado, pide en Bruselas que la UE bloquee el proyecto de Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez y mientras Pablo Iglesias constata con Oriol Junqueras los serios escollos para abrir una negociación, Europa se ha convertido en una imprevisible caldera. El malestar social sigue erosionando al sistema político tradicional y los movimientos extremistas están logrando atraer esa frustración, sobre todo entre las clases medias y trabajadoras. Las próximas elecciones europeas serán un termómetro de esa temperatura. Los populistas han encontrado en la inmigración el gran chivo expiatorio del malestar social y amenazan con lograr un grupo potente en la Cámara de Estrasburgo. Eso es lo que viene, aunque en Euskadi sigamos fascinados por el discurso políticamente correcto, como si viviésemos en un mundo idílico y alejados de los problemas reales de nuestro entorno europeo. El nacimiento en Alemania de un nuevo movimiento de izquierda transversal, alarmado por la desafección hacia la democracia, es ilustrativo. Las elecciones bávaras han puesto la guinda al colocar a los socialdemócratas como quinta fuerza política.

En renacimiento de esta inercia extremista en Europa tiene que ver con ese sector de la sociedad que ha encontrado en la demagogias un mecanismo emocional de participación y que explota un sentimiento de superoridad frente a los 'otros' que puede tener efectos catasróficos. No no es nada nuevo en la historia pero hoy plantea nuevos peligros para el futuro de la democracia. Es un populismo que ya no viste los correajes fascistas y que ha dulcificado su imagen, consciente de que la batalla se libra ahora más en la redes sociales que en las calles. El fenómeno refleja una honda crisis del modelo liberal.

El caldo de cultivo es el idóneo: una crisis económica sin precedentes, que ha dejado a mucha gente en la estacada, con una rampante desigualdad; el miedo que se cuela por la sociedad; la incapacidad de la política convencional para ser mediadora del conflicto social y una parte de la juventud a la que se le condena a vivir de forma precaria. En este contexto muchos ciudadanos eligen las soluciones simples a problemas cada vez más complejos. Ese orden liberal vuelve a estar en entredicho mientras los debates circulan con rapidez vertiginosa y se simplifican.

Un ejemplo puede ser sintomático. Los actuales índices de apoyo a Donald Trump entre sus votantes revelan la extraordinaria fuerza del pensamiento simple que, bien adobado con los prejuicios más reaccionarios, es una bomba de relojería. Los perdedores de la globalización, ciertamente, sacan una tarjeta roja mientras las élites no aprenden la lección. Y en este ambiente, el desprecio a la diversidad, a las conquistas de la igualdad de género, el rechazo a la inmigración y la arrogancia conforman todo un código de conducta que se extiende como un reguero de pólvora en el barril de la convivencia. Las próximas elecciones europeas van a ser un momento crítico. En plena crisis de credibilidad de los partidos y las instituciones tradicionales, quienes asoman en el horizonte son los mayores adversarios de la cultura democrática que se disfrazan como enemigos del establishment. En el fondo quieren perpetuar las desigualdades más brutales alentando las inercias más agresivas y más antidemocráticas que creíamos extirpadas.

En España hay muchos que ven ya en Vox el referente de ese mundo ultra emergente. La extrema derecha estaba dormida o agazapada y se enfrentaba al declive biológico de nuevas generaciones. Y, sin embargo, parece que empieza a despertar. El mayor problema de Vox no es solo su fuerza. Es sobre todo en qué medida condiciona la estrategia de los partidos convencionales del centro-derecha. En qué medida los principios disolventes de aquel consenso del inicio de la Transición va calando en los sectores de la sociedad más atemorizados por el futuro Se equivocan quiénes piensan que la extrema derecha solo pescan en las aguas de la derecha. En Europa, una parte del voto obrero de izquierdas ha ido a parar a la derecha populista más radical. Aviso para navegantes. Nadie está libre del peligro.