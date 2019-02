La virtud y el centro

Desde la época clásica el principio aristotélico «en el medio está la virtud» recomienda la huida de las posturas radicales y maniqueas, pero también la búsqueda de consensos de convivencia cuando se trata de cuestiones ideológicas o de gobierno. Sin embargo, la realidad muestra que el centro político es mayoritario, no por opción meditada y consensual sino por comodidad mental y material o por apatía acrítica fomentada por quienes pueden hacerlo, hasta convertirse en el gran caladero electoral hacia el que ponen rumbo todos los partidos que aspiran a gobernar. Que el pueblo es sabio lo dirán luego los maestros de la ambigüedad que ganan la regata. Muchos que se denominan centristas califican de obsoleta la distinción entre derecha e izquierda, pero si tales referencias no existieran tampoco tendría significado el centro. Ser de derechas está mal visto y la mayoría decimos ser de ese centro, de trazos impresionistas, que aspira por la mañana a alguna renta, fija o variable, y por la tarde a pasar a limpio lo de la mañana. La marea de pesca de altura va a empezar de un momento a otro. Para alcanzar la ballena más hermosa todos afilarán los sofismas, cual arpones mortíferos, hasta la demagogia final y la confusión total. A la autoproclamación centrista de la derecha más sustantiva le supera el astuto camuflaje de los diferentes nacionalismos que, por el mero hecho de serlo, no admiten tampoco ser clasificados como de derechas, algo propio de constitucionalistas defensores de un Estado opresor. La socialdemocracia, vistos los desastres a que conducen todavía las izquierdas imposibles por utópicas, hace años tomó el sagaz rumbo del centro izquierda. Consensuando con ella, los nacionalistas periféricos capaces de sosegarse con la duda, podrían homologarse si su pragmatismo, para llegar a puerto en posición de imponer el precio, incluye acuerdos realmente progresistas que mejoren, permanentemente, lo social y lo democrático, y nos tranquilicen a todos. De lo contrario estarían menos «in medio» y con escasa «virtus». :: ANDRÉS CRESPO RICO SAN SEBASTIÁN