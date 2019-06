Víctimas y victimarios

Víctima es toda persona que recibe un daño y el victimario es el que lo produce. Cuando hablamos de víctimas a todos nos vienen a la memoria las víctimas del terrorismo, de crímenes machistas, de los niños asesinados por sus progenitores, de abusos sexuales a menores... En la pederastia las víctimas son los menores que son abusados por un adulto. Los abusos se producen allá donde los niños se relacionan con los adultos, la mayor parte en el seno de la familia. Es en el entorno familiar donde todavía la mayoría de los abusos están ocultos, porque es muy difícil reconocer que has sido abusado por aquellas personas que querías y tenían el deber de cuidarte y protegerte. En nuestro país hay un registro donde se recogen los delitos de índole sexual, en el constan más de 45.000 persona condenadas con sentencias firmes. De estas miles de personas no conocemos la gravedad de sus delitos, ni su imagen, profesión o estado civil, no ocurre lo mismo cuando el acusado es sacerdote o religioso relacionado con la Iglesia Católica, es noticia de telediario y página entera de periódico cualquier acusación sobre esta institución. Dicen que todos somos iguales ante la ley y la presunción de inocencia es también para todos, pero contrasta fuertemente el tratamiento que está dando la sociedad y los medios de comunicación a Woody Allen, acusado de abusos por una de sus hijas. Si la acusación no puede ser probada, todos debían de ser tratados en este aspecto, como está siendo tratado el cineasta y músico. Hay que agradecer al Ararteko, que viendo que ninguna otra administración vasca ha asumido hasta ahora su responsabilidad, tendrá listo para otoño un protocolo sobre abusos sexuales a la infancia. Detectar, prevenir, tratar a las víctimas y castigar a los abusadores es el programa que está implementando.