Las víctimas invisibles de los GAL

Consuelo Ordóñez

Presidenta de Covite

Martes, 7 de octubre 2025, 23:55

Los GAL forman parte de una de las páginas más oscuras de nuestra democracia. Pero todavía más oscuro resulta el silencio que rodea a algunas ... de sus víctimas, aquellas que no tenían relación con ETA y que, precisamente por ello, siempre han sido invisibles. Si preguntáramos hoy a cualquier ciudadano el nombre de una víctima inocente de los GAL, la respuesta sería el silencio. ¿Quién recuerda a Robert Edouard Caplanne, Benoit Pecastaing, Claude Doer o Emile Weiss? Nadie. Sus vidas fueron segadas con la misma crueldad que las demás, pero sus nombres e historias se han perdido en un silencio atronador. Ni las instituciones españolas, ni las francesas, ni las vascas, ni la sociedad civil los recuerdan. Solo sus familias y yo, en mis redes sociales, los honramos en los aniversarios de sus atentados. Las víctimas inocentes de los GAL han sufrido el abandono social, político e institucional más absoluto.

Las víctimas invisibles de los GAL