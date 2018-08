La luz en las víctimas Desde mi escaño JOKIN BILDARRATZ Portavoz de EAJ-PNV en el Senado Domingo, 26 agosto 2018, 08:20

Esta semana he tenido la oportunidad de visitar París, ejemplo de modernidad y futuro. En estas grandes urbes, uno puede encontrarse con otra dimensión social y urbana con la que no estamos habituados a vivir; llaman la atención las grandes infraestructuras culturales o de movilidad, las playas en pleno centro de la ciudad, la convivencia de personas de origen, condición y raza diferente, también la obsesión por la seguridad. Esta última es la cuestión que quiero subrayar porque ocupa gran parte de la agenda política, tanto de la capital como del Estado francés, tras haber sufrido de cerca la violencia extrema. El terrorismo ha adquirido otro nivel, se ha convertido en un riesgo global; nadie puede sentirse seguro en ninguna parte del mundo. Hoy puede ser París, mañana Londres, Madrid o cualquier capital de Oriente Próximo. La globalización ha amplificado el riesgo. La única respuesta posible es la unidad, también global, trabajar de manera conjunta, sumar todas las capacidades de todos los Gobiernos y organizaciones para tratar de garantizar la seguridad de las personas estén donde estén.

El 17 de agosto del pasado año el terrorismo golpeó Barcelona y Cambrils. Un año después, he participado en el acto de recuerdo y solidaridad organizado en la capital condal bajo el lema 'Barcelona, ciudad de paz'. Lo hice en compañía de Aitor Esteban y en nuestra condición de portavoces del PNV en el Congreso y el Senado. Nuestra primera impresión fue constatar la escasa participación de los diferentes grupos parlamentarios y representantes de las Cortes en este homenaje.

Esta situación anómala me trajo a la memoria la reunión que, siendo concejal de Tolosa, mantuvimos todos los representantes del Ayuntamiento con los familiares de Josu Leonet, trabajador de Elektra asesinado por ETA. Recuerdo que, con toda crudeza, los familiares nos reprocharon atenderles solo cuando la luz y los focos de los medios de comunicación permanecían encendidos, para desaparecer a continuación dejando a las familias en la más absoluta de las soledades. Me costó aceptarlo, pero debo reconocer que fue una enseñanza de vida que nunca agradeceré lo suficiente a la familia Leonet-Tadeo. Una enseñanza que me ha servido y ayudado a lo largo de mi vida porque, desgraciadamente, ha sido mucha y larga la experiencia de terror y dolor que me ha tocado vivir.

En el acto de Barcelona teníamos a nuestro lado el sufrimiento de las víctimas y al otro lado se encontraban las personas que decidieron acompañarles. Estaba claro que ese día el único protagonismo correspondía a las víctimas y sus familiares. Nadie más debía tener ninguna relevancia especial. Sin embargo no fue así y la controversia institucional, social y política encontró su espacio con pancartas, banderas y eslóganes a voz en grito que ni tenían sentido ni habían sido invitadas. Ese día no tocaba. Ese día era para homenajear a las víctimas y no para alimentar una confrontación que desplaza la luz y el foco de lo único importante, el acompañamiento a las familias que hace un año perdieron a un ser querido.

Muy cerca de nosotros, un grupo de personas muy poco respetuosas, no hacían más qué interferir en el acto, gritar y provocar; pretendían defender al Rey y reivindicar la unidad de España, pero no era el momento ni el lugar. Era una minoría, pero muy ruidosa, molesta y fuera de lugar. Podrán aducir que 'respondían' a una pancarta crítica con el Rey de España, pero está claro que no improvisaban y que respondían a una organización premeditada con sus banderas españolas, pancartas y eslóganes perfectamente preparados. Les daba igual que los organizadores del sentido acto estuviesen tratando de crear un clima de respeto y cercanía a las víctimas y sus familias. Eran personas que no estaban dispuestas a escuchar, ni tan siquiera la canción interpretada en el acto, 'Qual se vol nit por sortir el sol', de Jaume Sisa, cuyo estribillo tiene un mensaje totalmente inclusivo: «Oh, bienvenidos, pasad, pasad, de las tristezas haremos humo. Mi casa es vuestra casa, si es que hay casas de alguien». Quienes trataban de caldear el ambiente no han entendido la letra de 'Imagine', de John Lennon, otra de las canciones que se interpretaron: «Imagina que no hay países... imagina toda la gente viviendo en paz». Esta canción lanzaba un mensaje a todos quienes defendemos que Cataluña merece un tiempo de distensión: «Imagina toda la gente compartiendo un mundo, podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único; espero que algún día te nos unas y el mundo será uno».

Las letras de las canciones interpretadas nos hablaban de amigos que se dan la mano, mientras la actitud de un determinado grupo de personas era justo la contraria. Me desagradó especialmente que algunos representantes políticos abandonaran el sentido del momento y se acercaran a saludar a ese grupo que había intentado reventar un acto que consistía en acompañar el sufrimiento de las víctimas. Cataluña vive una situación de mucha tensión y PP y Ciudadanos no pueden, o no deben, pugnar por ver quién demuestra una mayor capacidad de generar tensión. El pueblo catalán necesita justo lo contrario, una nueva luz. La clave es promover una distensión que permita a los partidos catalanes recomponer su situación interna, dialogar, retomar unas relaciones constructivas y establecer una estrategia a futuro. Incluso desde la complicidad y el entendimiento no será fácil encontrar una salida, pero desde el enfrentamiento es imposible avanzar.