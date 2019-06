Los viajes del Imserso

Parece ser que tiene visos de arreglarse, ojalá. Porque no olvidemos que estamos conociendo la Península gracias al Imserso, en hoteles de cuatro estrellas, con un bufet de categoria y una atencion inmejorable. No tengo constancia de ningún país de la UE que tenga esas atenciónes con sus pensionistas. Pero España es diferente, para lo malo, pero también para lo bueno. No me parece tampoco descabellado pagar dos euros o 2,50 más por día. El precio es irrisorio: 10 días en torno a 250 euros, con autobús, avión, y pensión completa. No nos olvidemos de mirar un poco para atrás. Nuestros padres no tuvieron nada, y cuando se jubilaban, (el que llegaba claro porque muchísimos no), paseaban y poco más. Pongamos tod@s de nuestra parte. Así todo es más fácil.