Verónica Somos responsables de nuestros actos. No asumirlo significa deambular como desalmados por la noche FELIPE JUARISTI Sábado, 8 junio 2019, 08:02

Quién mató a Verónica?», se pregunta la gente en los corrillos intelectuales, en las conversaciones gremiales, en las tertulias de bares y tabernas, sumideros de la verdad, criaderos del prejuicio y exaltación de la pasión. «Nosotros, no», dijeron los responsables de la empresa. Fueron a pedirles medidas para que el video, con gran carga sexual, no fuera difundido entre los compañeros. Ella era una trabajadora más, era un asunto personal y no de ámbito laboral, dijeron. Como si lo personal no influyera en lo laboral. Como si personal fuera la difusión del video entre los teléfonos de la mayor parte de la plantilla. «Nosotros, tampoco», respondieron sus compañeros. Luego salieron a la calle a protestar por su muerte. Y fue el llanto y el rechinar de dientes. Quiero suponer que no todos los trabajadores tuvieron la actitud de regocijarse con el video, de enviarlo a sus contactos, para que ellos se alegrasen también; quiero creer que no todos fueron cómplices en ese linchamiento moral que llevó a Verónica a la muerte.

Hay veces que el ser humano no es consciente de las consecuencias de sus actos. Se peca por acción y por omisión, nos enseñaron. La idea del pecado, afortunadamente, ha quedado abandonada en una esquina, en una cuneta, en el vertedero de la historia. Pero existe una idea de la responsabilidad, de que todos, grandes y pequeños, guapos y feos, inteligentes o simplemente estúpidos somos lo que hacemos, o dejamos de hacer. Somos responsables de nuestros actos, querámoslo o no. No asumirlo significa deambular como desalmados en la noche, sin más luz que la propia tiniebla. Esto, claro, poco consuelo puede ofrecer a las víctimas del caso, su familia, sus amigos, sus allegados.

«¿Quién tuvo la culpa?», se preguntarán los que nada hicieron por evitar la inmensa tragedia. Hubiera bastado con arropar a la mujer, evitar males mayores, denunciar el hecho de forma clara y contundente. En lugar de ello, se la culpabilizó por haber grabado el video. Como si el problema fuera la grabación y no lo siguiente. ¡Ay, las víctimas, qué solas se quedan en su tristeza y dolor! ¡Qué pronto se olvidan y se entierran bajo montones de lodo y piedra! Olvidamos pronto, hasta lo que más importa.

La culpa, o su sombra, el sentimiento de culpa desaparecerá, como todo, en esta vorágine de acontecimientos. Cuestión de tiempo. Y, al final, aparecerá Pilatos, lavándose las manos. Y no quedará nada. Ni mota de polvo.