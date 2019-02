Venezuela debe madurar

Suenan tambores de guerra para Nicolás Maduro que va sobrado de testosterona, pero si se resigna cediendo la presidencia, sabe que luego le va a caer la del pulpo. Por otro lado, la misma historia de siempre: EE UU ejerciendo su poder en otros países ricos en recursos energéticos. Una nación invisible nunca tendría problemas con EE UU. ¿Y cómo se consigue la invisibilidad? Con pobreza y escasez de recursos naturales. Un país pobre nunca estaría en el punto de mira de una potencia mundial. ¿Para qué atacar si no hay nada que rascar? El pueblo venezolano lo está pasando francamente mal con una inflación bestial que va creciendo cada día, y muchos culpan a Nicolás Maduro de todas sus desgracias. No es que tenga especial aprecio a Nicolás Maduro, pero le eligieron las urnas por amplia mayoría, en cambio el señor Juan Guaidó se autoproclamó: ¡Qué guay! ¿Cuánto habrá costado este chanchullo para que no parezca un golpe de estado? ¿Y cómo se ha conseguido el apoyo de la opinión pública y gran parte de la comunidad internacional? Las respuestas se encuentran en oscuros despachos, donde se crean boicots y 'cocinan' golpes de estado o alarmas sociales. Otra vez lo mismo, y otra... y otra... Nos la vuelven a colar, como con las armas de destrucción + IVA (sí, todavía estamos pagando ese IVA). Venezuela debe tomar una decisión: o siguen con su revolución hasta las últimas consecuencias, o pasan por el aro y automáticamente se levantan todas las sanciones. ¿Eres soñador o pragmático? Que cada uno madure su decisión.

:: RAFA ZAMORA SANCHO SAN SEBASTIÁN