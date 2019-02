Alguien se ha precipitado en Venezuela y me temo que Donald Trump ha arrastrado a muchos países occidentales en esta dinámica. La proclamación como presidente 'encargado' de Juan Guaidó no ha logrado forzar el desmarque de la cúpula del Ejército venezolano hacia Maduro y su sistema corrupto y autoritario. La doble legitimidad institucional resulta insostenible. La imagen de un cambio inminente parece más forzada por los deseos que por la realidad de los hechos. Creo que ha habido una improvisación que no va a ayudar a derribar al régimen y que le va a dar bazas a Maduro para seguir. :: IZAKUN ALAIZA DONOSTIA